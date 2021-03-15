Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19. Вспомним, что произошло за это время

15 марта 2020 года в Краснодарском крае начал действовать режим повышенной готовности, который всё продлевают и продлевают по сей день. Наш лонгрид, в котором мы вспоминаем самые важные околовирусные события, что случились в регионе за этот календарный год, получился таким же нескончаемым: приготовьтесь листать его и листать. О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию, а 23 марта организация заявила об ухудшении ситуации. Режим повышенной готовности из-за ковида ввели на Кубани 15 марта 2020 года. Параллельно с ним в регионе вводили карантин, который сняли 21 июня. Изначально в крае запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек, а также любые мероприятия с участием молодежи и детей. Спустя несколько дней власти понизили предельно возможное число участников массовых мероприятий с тысячи до ста человек.

С чего всё началось у нас

О первом случае заражения коронавирусом на Кубани стало известно 12 марта 2020 года. Пенсионер, который жил в поселке под Приморско-Ахтарском, в начале марта вернулся домой из итальянской Вероны. Его госпитализировали в инфекционную больницу Краснодара. Главный санитарный врач России Анна Попова 18 марта подписала постановление, согласно которому все прибывающие в страну обязаны были проходить двухнедельный карантин. В случае, если человек не мог находиться дома, его направляли в обсерватор. Позже в крае создали 43 пункта обсервации. Это помещения, где людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом, будут изолировать для непрерывного медицинского наблюдения.

Как всё закрывалось

Почти сразу после введения режима повышенной готовности власти позволили школам и садам устанавливать у себя свободное посещение, а также продлили каникулы. На особый режим работы перевели больницы, социальные учреждения для престарелых людей и инвалидов, детские дома.

Краевое министерство культуры 16 марта сообщило, что в учреждениях культуры Кубани до 1 мая ограничили проведение массовых мероприятий. После этого концертные залы и театры Краснодара отменили все события. Под запретом оказалось Евровидение, впервые за 16 лет отменили «Тотальный диктант».

18 марта ночным и игровым клубам и расположенным в ТРЦ организациям рекомендовали приостановить работу. В тот же день мэрия Краснодара приостановила личный прием граждан, а 24 марта то же самое сделала краевая администрация. Еще через несколько дней их примеру последовали полицейские и приставы. В 24 марта в МФЦ перестали пускать без предварительной записи. На следующий день власти заявили, что с 26 марта должны закрыться все кинотеатры, досуговые заведения, фудкорты и фитнес-центры, также нельзя стало курить кальяны. За нарушения заведениям грозили санкции.

С 28 марта глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам закрыться, а общепиту работать только навынос. Это было связано с тем, что президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Также 28 марта стало известно, что кубанские школьники будут обучаться дистанционно после каникул, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) перенесут. Позже ОГЭ отменили совсем.

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Между городами и районами Кубани временно перестали ходить автобусы, также власти приостановили авиасообщение между Сочи и Краснодаром. Внутри муниципалитетов транспорт стал ходить по расписанию — по три часа утром и вечером. В краевой столице число выходящих на рейсы трамваев и троллейбусов сократили на 50%. 30 марта на Кубани усилили меры по предупреждению распространения коронавируса: остановили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта. Гражданам запретили ходить в парки и на набережные.

Днем 31 марта власти Кубани объявили о введении карантина , который стартовал тем же вечером. Он предполагал полный запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Отметим, что карантинные ограничения не распространялись на госслужащих и членов мобильных отрядов, а также на тех, кто получил спецпропуска — их выдавали местные администрации сотрудникам предприятий, деятельность которых допустима в этот период. Власти утверждали, что Краснодарский край первым в России ввели у себя карантин, так что никто толком не понимал, что это значит. Портал Юга.ру связывался с юристами, просил изучить постановление губернатора и объяснить, чем введенный карантин отличается от самоизоляции.

Карантин

После объвления о предстоящем карантине в магазинах Краснодара скопилось большое количество людей — горожане скупали хлеб, крупы и туалетную бумагу. Вечером 31 марта в краевой столице силовики начали проверять прописку у всех въезжающих в город. Из-за этого на постах ГИБДД начали регулярно образовываться пробки.

1 апреля инфекционную больницу Краснодара переоборудовали в ковидный госпиталь, а через неделю развернули еще девять госпиталей для пациентов с коронавирусом. 3 апреля в Новороссийске выписали первый в регионе штраф за нарушение карантина — девушка вышла погулять в сквер. Напомним, что без пропуска на тот момент дозволялось выходить только в продовольственный магазин или аптеку. Во время карантина власти ограничили движение легкового и грузового транспорта: передвигаться на личных автомобилях можно было только в исключительных случаях или при наличии пропуска. Спецпропусков для машин в нашем регионе определили три типа: синий — для транзитного транспорта;

красный — для жителей края, которые перемещаются между районами;

зеленый — для перемещения внутри населенных пунктов.

Внутри краевой столицы действовал желтый пропуск. Получить документы могли только организации из специального перечня, а выдавали их в администрации. Уже на следующий день в разных районах края возникли очереди за получением спецпропусков — людям приходилось по несколько часов ждать получения документов, даже если они подавали заявку в электронном виде. Ограничения вызвали проблемы и у людей, проживающих в Краснодаре, но работающих в Адыгее — они оказались отрезанными от рабочих мест. Такая же ситуация сложилась и у тех, кто живет в Адыгее, но работает в краевой столице. Начало послаблений 11 апреля краевой оперштаб опубликовал информацию, что в регионе введут беспропускное «окно», чтобы жители могли ездить по делам на машинах. При этом просто гулять на улице людям по-прежнему запрещали. С 15 апреля в краевой столице организовали шесть постов ДПС для проверки пропусков на машины. С середины апреля в крае разрешили открыться некоторым предприятиям. Например, мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам. Позже к ним добавились химчистки, ритуальные услуги и другие.

В конце апреля Кондратьев продлил карантин на Кубани до 12 мая, но заявил, что курортный сезон должен стартовать 1 июня. Вместе с тем, 30 апреля в регионе ввели масочный режим, который оставил у местных жителей много вопросов. Также Кондратьев обещал, что с 1 апреля медики, которые помогают больным коронавирусом в стационарах, получат стимулирующике выплаты в зависимости от должности. Однако в середине мая медики из Армавира пожаловались, что никаких надбавок не получили. После этого видеобращения с жалобами записали медработники Краснодара, Кропоткина, Новокубанского, Темрюкского, Красноармейского, Староминского райнов. Старт тестирования В середине мая в адыгейских поселках Энем и Яблоновском открыли мобильные комплексы для бесплатного тестирования на коронавирус всех желающих. Чтобы сделать тест, достаточно было предъявить паспорт и страховой медицинский полис. В Краснодаре тест на COVID-19 можно было сдать за деньги, а бесплатно — только при наличии симптомов, в поликлиниках. В начале июня краевые власти разрешили открыть все парки и скверы при условии, что кафе в них работать не будут. Закрытыми остались и пляжи. Карантин на Кубани сняли 21 июня, но многие ограничения всё равно остались.

Жизнь после карантина

Уже с 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, которое продлилось до 1 июля включительно. 26 июня в стране прошел парад Победы, который Путин перенес с 9 мая. Летом в регионе продолжился постепенный рост числа заразившихся, однако это не повлияло на курортный сезон — например, Сочи и Анапа стали самыми популярными туристическими направлениями у краснодарцев, а Крым за лето посетили более 3,5 млн человек. Власти Кубани не связывали рост инфицированных с прибывшими туристами, а объясняли вспышку коронавируса в регионе тем, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски.

1 сентября число зараженных коронавирусом в России превысило 1 млн человек, а школьники вернулись в учебные заведения в обычном формате. С октября 2020 года число заболевших в крае продолжило расти, также увеличивалось количество умерших врачей. При этом власти региона называли эпидемиологическую обстановку стабильной и заявлили, что не планируют снова вводить карантин. В ответ на это российский демограф назвал Краснодарский край самым лживым регионом в плане «роспотребнадзорной» статистики и заявил, что на Кубани зафиксировали рекордный прирост смертности. Новые ограничения В середине октября в регионе ужесточили масочный режим: СИЗ отныне полагалось носить в общественном транспорте, местах массового пребывания людей, при посещении магазинов, вокзалов и даже просто на улице. Многое всё равно осталось непонятным, так что краевому оперштабу пришлось подробно объяснять, когда именно следует надевать носить маску.

В ноябре из-за сложной обстановки власти запретили новогодние корпоративы, утренники и банкеты, а также усилили контроль по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и графика работы баров. Несмотря на ситуацию, в декабре в центре Краснодара установили ярмарку с аттракционами, елкой и домиком Деда Мороза. На региональные курорты в новогодние праздники приехало рекордное число туристов, поэтому в крае снова заработали обсерваторы. Туда отправляли туристов с температурой и симптомами COVID-19.

Появление вакцины В декабре Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения, но сам вакцину не поставил. С 31 декабря в крае с ограничениями разрешили работу кинотеатров (они были закрыты с 26 марта). Загруженность зала при этом не должна была превышать 15%. В середине января Кондратьев объявил о возобновлении работы театров и домов культуры. Уже к концу месяца губернатор позволил проводить выставки и увеличить заполняемость залов в театрах и кино до 30%. Наказание нарушителей Еще весной в России ввели ряд законов, устанавливающих уголовное и административное наказание за несоблюдение ограничительных мер в период пандемии. Уже к 13 апреля Кубань стала лидером среди субъектов РФ по количеству протоколов и вынесенных судебных решений. Например, в конце мая в одном суде за день рассмотрели 168 дел о нарушении карантина. В начале февраля 2021 года председатель крайсуда рассказал, что в суды региона за прошлый год поступило более 48 тыс. дел о нарушении карантина.