На Кубани Парад Победы пройдет только в одном городе

Краснодарский край

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В Новороссийске 24 июня состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за распространения коронавируса. В итоге 9 мая в России состоялись праздничные мероприятия без личного участия зрителей. Так, например, на Кубани провели авиапарад, организовали возложение цветов, концерты во дворах ветеранов и ряд других акций.

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Позже президент подписал указ, согласно которому 24 июня будет в стране нерабочим днем с сохранением заработной платы. В этот день на Красной площади в Москве, а также в других российских городах пройдут военные парады, а вечером дадут артиллерийский салют.

Вице-губернатор Сергей Пуликовский 8 июня провел совещание, посвященное подготовке к военному параду на Кубани. Пуликовский заявил, что в этом году парад пройдет только в Новороссийске.

Смотрите фоторепортаж:

Мероприятие начнется в 10:00 на площади имени Ленина. В параде примут участие более 25 единиц боевой и специальной техники, более тысячи человек личного состава Министерства обороны России и других ведомств, также запланирован пролет авиации.

По улице Советов маршем пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, Кубанского казачьего войска, Федеральной противопожарной службы. А в 22:00 запустят праздничный салют.

Смотрите фоторепортаж:

«Это очень символичная дата и мы гордимся, что на территории города-героя Новороссийска пройдет военный парад. Как и всегда, в приоритете для нас — здоровье и безопасность граждан. Поэтому все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — добавил Пуликовский.

Напомним, День Победы в Великой Отечественной войне был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Одной из главных традиций стало проведение военных парадов на Красной площади в Москве, а также в других городах страны.

Великая Отечественная война История Карантин Коронавирус Новороссийск Парады

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