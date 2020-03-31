Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта

В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина

31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Предполагается, что жители и гости региона не смогут выходить из дома. Исключением станет поход в магазин или аптеку. Транзитному транспорту запретят въезжать в города и села, а передвигаться на личных машинах можно будет только в исключительных случаях и на основании спецразрешений. Контролировать исполнение карантина будут мобильные отряды, в которые войдут полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники.

В пресс-службе администрации Краснодарского края позже уточнили, что регион закроют не полностью. В край будут пускать транспорт, который нужен для жизнеобеспечения населения. Транзитные машины пустят в объезд населенных пунктов. По словам замначальника ГУ МВД России по краю Сергея Воложинова, на постах при взъезде в регион с водителями большегрузов, следующих транзитом, будут проводить разъяснительную работу. «Мы подготовим формулировку по ограничению движения личного автотранспорта, кроме грузового, который нужен для жизнеобеспечения населения. Также сделаем исключение для автомобилей сотрудников, обязанных быть на рабочем месте», — сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, возглавивший краевой оперативный штаб.