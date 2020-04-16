В Краснодаре начали работать шесть карантинных постов

В Краснодаре с 15 апреля организовали шесть постов ДПС для проверки пропусков на машины

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, его продлили до 18 апреля. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. Перемещение между муниципалитетами по-прежнему разрешено только при наличии красного спецпропуска. С сегодняшнего дня всех въезжающих в регион начали отправлять на 14-дневный карантин.

С 15 апреля в городе начали работать карантинные посты. Там проверяют пропуска у всех машин для контроля соблюдения режима самоизоляции, объяснили в пресс-службе мэрии города.

Всего в Краснодаре организовали шесть постов на дорогах. Полицейские проверяют пропуск, выясняют цель поездки и основание для нее. Сотрудники МВД не дают автомобилям без пропусков проехать дальше и отправляют водителей вернуться домой. Карантинные посты ДПС контролируют передвижение по городу с 7:00 до 10:00 и после 16:00. Они находятся на следующих перекрестках: пересечение улицы Зиповской и Ростовского шоссе;

пересечение улиц Красной и Буденного;

пересечение улиц Северной и Передовой;

пересечение улиц Тургенева и Атарбекова;

пересечение улицы Дзержинского и Авиагородка;

пересечение улиц Мачуги и Трамвайной.