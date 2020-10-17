Оперштаб Кубани объяснил, когда нужно носить маску
Кубанский оперштаб 17 октября ответил на вопросы о масочном режиме в регионе
Напомним, власти Кубани продлили режим повышенной готовности до 31 октября и ужесточили масочный режим. Теперь люди должны ходить по улицам в маске, при этом в самом документе нет слова «улица». Однако в словосочетании «объект с массовым пребыванием людей» слово «объект» чиновники заменили на «место».
Оперштаб Кубани утром 17 октября объяснил, в каких случаях нужно носить маску на улице, должны ли ее надевать дети, что такое «места с массовым пребыванием людей». Также оперштаб рассказал, есть ли санкции за отсутствие средства индивидуальной защиты.
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Сколько на улице должно быть людей вокруг, чтобы надеть маску?
По данным оперштаба Краснодарского края, маска нужна, даже если рядом один человек и вы не живете вместе. Если у человека нет признаков COVID-19, маску все равно желательно надеть, — он может болеть бессимптомно и заражать окружающих.
Что такое места с массовым пребыванием людей?
Это любые места, в том числе и на улице, где вы находитесь в скоплении людей. К ним можно отнести торговые центры, офисы, перекрестки, тротуары, остановки общественного транспорта, парки, скверы, рынки и другие. Там маску нужно надевать.
Должны ли дети носить маски и с какого возраста?
Согласно рекомендациям ВОЗ, детям старше 12 лет рекомендуют носить маски на тех же условиях, что и взрослым. Дети от 6 до 11 лет должны носить средства индивидуальной защиты, если учитывать ряд условий: ребенок сможет носить маску правильно и взрослые смогут это контролировать. То есть на усмотрение родителей. Дети до 6 лет могут не носить маски.
Если вы семья и гуляете вместе в парке, нужны ли вам маски?
Если вы живете вместе и вышли на прогулку — маски не нужны. При этом если вы находитесь в скоплении людей, следует надеть маску.
Какие санкции за отсутствие маски?
Человеку без средства индивидуальной защиты могут выписать предупреждение. Также предусмотрен штраф от 1 до 30 тыс. рублей. При этом оперштаб Кубани не уточнил, по какой статье будут штрафовать нарушителей масочного режима.
Будут ли снова внедрять пропускную систему между городами?
В данный момент — нет. В оперштабе добавили, что именно поэтому жителей региона просят соблюдать масочный режим.
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