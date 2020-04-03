В Новороссийске выписали первый в крае штраф за нарушение карантина

Жительницу Новороссийска, которая гуляла в сквере, оштрафовали за нарушение режима карантина

С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он обязывает в том числе не выходить из дома без особой необходимости — только если человек идет в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, выгуливает домашнее животное, должен ухаживать за пожилыми и больными родственниками или направляется на работу со спецпропуском. Нарушителей будут штрафовать.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил 2 апреля, что городская полиция выписала первый в регионе штраф за нарушение карантина. Его получила 37-летняя женщина, которая утром гуляла в сквере на улице Чайковского, не по месту своего фактического проживания. Никаких разрешительных документов на перемещение по городу у нее не было. На своей странице в инстаграме он опубликовал решение Октябрьского районного суда, в котором говорится, что женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ее оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Мэрия Сочи в свою очередь сообщила сегодня, что на курорте за день выявили 116 нарушителей режима карантина, которые находились на улице без уважительной причины. Отмечается, что им объяснили новые правила поведения в режиме карантина и рекомендовали вернуться домой . Также Дяченко сообщил, что в Новороссийске выявили четверых нарушителей режима самоизоляции, на каждого составили протокол об административном правонарушении. Им грозит штраф до 30 тыс. рублей. Накануне Роспотребнадзор сообщал, что всего в крае за две последние недели поймали более 100 нарушителей режима самоизоляции.