В Новороссийске выписали первый в крае штраф за нарушение карантина

Краснодарский край

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Жительницу Новороссийска, которая гуляла в сквере, оштрафовали за нарушение режима карантина

С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он обязывает в том числе не выходить из дома без особой необходимости — только если человек идет в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, выгуливает домашнее животное, должен ухаживать за пожилыми и больными родственниками или направляется на работу со спецпропуском. Нарушителей будут штрафовать.

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил 2 апреля, что городская полиция выписала первый в регионе штраф за нарушение карантина. Его получила 37-летняя женщина, которая утром гуляла в сквере на улице Чайковского, не по месту своего фактического проживания. Никаких разрешительных документов на перемещение по городу у нее не было.

На своей странице в инстаграме он опубликовал решение Октябрьского районного суда, в котором говорится, что женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ее оштрафовали на 15 тыс. рублей.

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Мэрия Сочи в свою очередь сообщила сегодня, что на курорте за день выявили 116 нарушителей режима карантина, которые находились на улице без уважительной причины. Отмечается, что им объяснили новые правила поведения в режиме карантина и рекомендовали вернуться домой.

Также Дяченко сообщил, что в Новороссийске выявили четверых нарушителей режима самоизоляции, на каждого составили протокол об административном правонарушении. Им грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Накануне Роспотребнадзор сообщал, что всего в крае за две последние недели поймали более 100 нарушителей режима самоизоляции.

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В Новороссийске выписан первый в крае штраф за нарушение карантина. Уроженка Новокубанска 1983 года рождения привлечена к ответственности за нарушение режима карантина на территории Новороссийска. Женщина была замечена прогуливающейся сегодня утром в сквере им. Чайковского, не по месту своего фактического проживания. Никаких разрешительных документов на перемещение по городу при ней не было. Октябрьский районный суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ей выписан штраф в размере 15 000 рублей. Также в Новороссийске выявлены 4 нарушителя режима самоизоляции. На каждого из них составлен протокол об административном правонарушении. Им грозит штраф до 30 000 рублей. Кроме этого, законодательством предусмотрена уголовная ответственность за данное правонарушение. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020

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На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек, число смертей превысило 51 тысячу, выздоровели более 210 тыс. человек. В России, по официальным данным на 2 апреля, зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей. В Краснодарском крае новых случаев за минувшие сутки не было, в регионе по-прежнему официально зафиксировано 22 заболевших, 19 из них находятся на лечении, двое выздоровели, еще одна пациентка лечится по месту проживания — в Москве.

Карантин Коронавирус Новороссийск

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