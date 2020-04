В Новороссийске выписали первый в крае штраф за нарушение карантина

View this post on Instagram

В Новороссийске выписан первый в крае штраф за нарушение карантина. Уроженка Новокубанска 1983 года рождения привлечена к ответственности за нарушение режима карантина на территории Новороссийска. Женщина была замечена прогуливающейся сегодня утром в сквере им. Чайковского, не по месту своего фактического проживания. Никаких разрешительных документов на перемещение по городу при ней не было. Октябрьский районный суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ей выписан штраф в размере 15 000 рублей. Также в Новороссийске выявлены 4 нарушителя режима самоизоляции. На каждого из них составлен протокол об административном правонарушении. Им грозит штраф до 30 000 рублей. Кроме этого, законодательством предусмотрена уголовная ответственность за данное правонарушение. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020