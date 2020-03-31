В Краснодаре жители массово отправились в магазины после новости о карантине. Власти убеждают, что это лишнее

После того, как днем 31 марта администрация Краснодарского края рассказала о предстоящем карантине, в магазинах Краснодара заметили большое количество людей

Напомним, днем 31 марта в соцсетях губернатора Вениамина Кондратьева, а также на сайте администрации края появилась информация о том, что в 18:00 этого же дня в регионе введут карантин — запретят выходить из дома, кроме как в магазин или аптеку, и ограничат передвижение личного транспорта.

Спустя несколько часов вышло официальное постановление главы региона о карантине. Но уже до этого в соцсетях начали писать о том, что в городе наблюдается ажиотаж в гипермаркетах. Например, видео с длинной очередью в «Ленте» опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» . О заполненной парковке около «Окея» написал паблик «Типичный Краснодар» . В распоряжении Юга.ру оказались фотографии из «Семейного Магнита» на улице 40-летия Победы. Там практически все части магазина между стеллажами оказались заполнены людьми.

Кроме того, корреспондент Юга.ру объехала несколько крупных и мелких магазинов в Юбилейном микрорайоне, чтобы выяснить обстановку в объектах розничной торговли. В «Окее» на улице Минской парковка была заполнена, тележек на входе практически не осталось. Около касс стояло большое количество покупателей. Полки с макаронами, уточнила журналист, практически опустели.

В гипермаркете «Табрис» на улице Чекистов также наблюдалось большое количество людей, однако там, в отличие от предыдущего магазина, посетители соблюдали дистанцию. На парковке под магазином машин также было больше, чем обычно.

В «Семейном магните» на улице Генерала Шифрина корреспондент отметила очереди у касс и большой приток покупателей. В этом магазине с дистанцированием было хуже всего — люди практически вплотную стояли друг около друга.

По ее словам, в более мелких «Магните» и «Пятерочке», которые имеют формат «у дома», также было оживление: в них были очереди и разобранные полки с хлебом.

«Масок у людей в целом много. Если прикинуть, то больше, чем у половины. Где-то 80%. Продавцы не все в масках, что любопытно», — подытожила свой рейд журналист.

Вечером 31 марта глава Краснодара Евгений Первышов выпустил обращение, в котором призвал «не создавать толчею в продуктовых магазинах».

«Магазины и аптеки в Краснодаре не закрываются. На весь период действия карантина они работают без изменений. Подвоз продуктов в Краснодаре будет осуществляться бесперебойно, беспрепятственно и без ограничений. Также в прежнем режиме будет организована работа персонала магазинов и аптек. У нас достаточно продуктов питания и других товаров, никаких причин для ажиотажа нет», — подчеркнул мэр.