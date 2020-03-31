В Краснодаре жители массово отправились в магазины после новости о карантине. Власти убеждают, что это лишнее
После того, как днем 31 марта администрация Краснодарского края рассказала о предстоящем карантине, в магазинах Краснодара заметили большое количество людей
Напомним, днем 31 марта в соцсетях губернатора Вениамина Кондратьева, а также на сайте администрации края появилась информация о том, что в 18:00 этого же дня в регионе введут карантин — запретят выходить из дома, кроме как в магазин или аптеку, и ограничат передвижение личного транспорта.
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Спустя несколько часов вышло официальное постановление главы региона о карантине. Но уже до этого в соцсетях начали писать о том, что в городе наблюдается ажиотаж в гипермаркетах. Например, видео с длинной очередью в «Ленте» опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». О заполненной парковке около «Окея» написал паблик «Типичный Краснодар». В распоряжении Юга.ру оказались фотографии из «Семейного Магнита» на улице 40-летия Победы. Там практически все части магазина между стеллажами оказались заполнены людьми.
Кроме того, корреспондент Юга.ру объехала несколько крупных и мелких магазинов в Юбилейном микрорайоне, чтобы выяснить обстановку в объектах розничной торговли. В «Окее» на улице Минской парковка была заполнена, тележек на входе практически не осталось. Около касс стояло большое количество покупателей. Полки с макаронами, уточнила журналист, практически опустели.
В гипермаркете «Табрис» на улице Чекистов также наблюдалось большое количество людей, однако там, в отличие от предыдущего магазина, посетители соблюдали дистанцию. На парковке под магазином машин также было больше, чем обычно.
В «Семейном магните» на улице Генерала Шифрина корреспондент отметила очереди у касс и большой приток покупателей. В этом магазине с дистанцированием было хуже всего — люди практически вплотную стояли друг около друга.
По ее словам, в более мелких «Магните» и «Пятерочке», которые имеют формат «у дома», также было оживление: в них были очереди и разобранные полки с хлебом.
«Масок у людей в целом много. Если прикинуть, то больше, чем у половины. Где-то 80%. Продавцы не все в масках, что любопытно», — подытожила свой рейд журналист.
Вечером 31 марта глава Краснодара Евгений Первышов выпустил обращение, в котором призвал «не создавать толчею в продуктовых магазинах».
«Магазины и аптеки в Краснодаре не закрываются. На весь период действия карантина они работают без изменений. Подвоз продуктов в Краснодаре будет осуществляться бесперебойно, беспрепятственно и без ограничений. Также в прежнем режиме будет организована работа персонала магазинов и аптек. У нас достаточно продуктов питания и других товаров, никаких причин для ажиотажа нет», — подчеркнул мэр.
«Возможность поехать в магазины будет сохранена, не нужно сейчас создавать в них очереди. Именно это — главная угроза распространения коронавирусной инфекции», — заключил мэр, попросив всех горожан соблюдать режим самоизоляции.
На момент выхода новости в мире известно о 809,6 тыс. заболевших, выздоровели 174 тыс. человек, умерли 40,6 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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