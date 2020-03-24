Администрация Краснодарского края прекратила личный прием граждан

Краснодарский край

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Администрация Краснодарского края 23 марта перешла в виртуальный формат приема обращений от жителей Кубани

Такая мера связана с режимом повышенной готовности, который объявлили в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.

Оставить обращения жители края могут следующими способами:

  • можно написать заявление на сайте администрации Краснодарского края;
  • можно отправить письмо по адресу: 350000, Краснодар, улица Красная, 35. Также можно самостоятельно опустить письмо в бокс у входа в приемную администрации по этому же адресу со стороны улицы Ленина;
  • оставить аудиосообщение по телефону 8 (861) 268-60-44.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На данный момент известно о 438 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы в Краснодарском крае. Под медицинским наблюдением на Кубани находятся почти 2 тыс. человек. С 19 марта прием граждан приостановила мэрия Краснодара.

На момент публикации новости известно о 381 тыс. зараженных в мире. Умерли 16,5 тыс. человек, выздоровела 101 тыс. зараженных. 

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Вениамин Кондратьев Коронавирус

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