Администрация Краснодарского края прекратила личный прием граждан

Администрация Краснодарского края 23 марта перешла в виртуальный формат приема обращений от жителей Кубани

Такая мера связана с режимом повышенной готовности, который объявлили в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.

Оставить обращения жители края могут следующими способами:

можно написать заявление на сайте администрации Краснодарского края;

можно отправить письмо по адресу: 350000, Краснодар, улица Красная, 35. Также можно самостоятельно опустить письмо в бокс у входа в приемную администрации по этому же адресу со стороны улицы Ленина;

оставить аудиосообщение по телефону 8 (861) 268-60-44.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На данный момент известно о 438 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы в Краснодарском крае. Под медицинским наблюдением на Кубани находятся почти 2 тыс. человек. С 19 марта прием граждан приостановила мэрия Краснодара.

На момент публикации новости известно о 381 тыс. зараженных в мире. Умерли 16,5 тыс. человек, выздоровела 101 тыс. зараженных.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».