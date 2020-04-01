Инфекционная больница Кубани теперь принимает только пациентов с подозрением на коронавирус. А что будет с другими заболевшими?

Специализированная клиническая инфекционная больница Краснодарского края с 1 апреля переходит на режим госпиталя. Стало известно, куда будут отправлять больных с другими инфекциями

Напомним, с 18:00 31 марта в регионе действует карантин. Он устанавливает запрет на использование личного автомобиля и выход из дома без жизненной необходимости. В том числе исключением считается неотложная и экстренная медицинская помощь.

1 апреля краевая инфекционная больница в своем инстаграме указала, что на основании приказа краевого министерства здравоохранения в этот же день учреждение переходит в режим госпиталя, «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране». С этого момента она принимает только пациентов с подозрением на коронавирус.

Медучреждение также опубликовало приложение к приказу министерства. В нем уточняются три категории пациентов, которым потребуется госпитализация, и места их лечения:

Напомним, 1 апреля оперативный штаб Москвы сообщил о 7 смертях за последние сутки и 440 новых заболевших коронавирусом в 35 регионах России. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. На Кубани за последние сутки также зарегистровали пять зараженных. Все они вернулись из-за границы.

На момент выхода новости в мире известно о 873,7 тыс. заболевших, выздоровели 184,7 тыс. человек, умерли 43,2 тыс. человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)