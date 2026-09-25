Бензин и ДТ в Краснодаре: ситуация с топливом 25 сентября

Краснодарский край

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  • АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти рассказали, где заправиться в Краснодаре утром в пятницу

25 сентября Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что утром в пятницу в краевой столице заправка автомобилей доступна на 79 АЗС. Бензин марки АИ-92 имеется в наличии на 48 объектах, АИ-95 — на 39, а АИ-100 — на 13. Дизельное топливо можно залить на 75 АЗС.

Приобрести бензин предлагают заправки следующих сетей: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Rusoil», «Татнефть», «VP», «СитиОйл», «Teboil», «Уфимнефть», «Atan», «КТК», «Ирбис», «PNB», «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», «Petrol» и «Юпитер К».

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Некоторые АЗС отпускают топливо исключительно в баки, 27 — временно не работают, еще 9 — закрыты на ремонт.

Напомним, Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать бензин в канистры.

Как писали Юга.ру, цены на бензин в Краснодарском крае продолжают превышать общероссийский показатель.

Автомобили Нефть СВО Топливо Транспорт

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