Бензин и ДТ в Краснодаре: ситуация с топливом 25 сентября

25 сентября Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что утром в пятницу в краевой столице заправка автомобилей доступна на 79 АЗС. Бензин марки АИ-92 имеется в наличии на 48 объектах, АИ-95 — на 39, а АИ-100 — на 13. Дизельное топливо можно залить на 75 АЗС.

Приобрести бензин предлагают заправки следующих сетей: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Rusoil», «Татнефть», «VP», «СитиОйл», «Teboil», «Уфимнефть», «Atan», «КТК», «Ирбис», «PNB», «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», «Petrol» и «Юпитер К».