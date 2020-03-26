Авиасообщение между Сочи и Краснодаром закроют из-за коронавируса

Власти Кубани решили временно прекратить авиасообщение между Краснодаром и Сочи для борьбы с распространением коронавируса

«Следующую неделю президент объявил выходной , мы должны предпринять все меры, чтобы защитить наших жителей. Минтрансу поручаю проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Такое решение было принято на совещание краевого оперативного штаба 26 марта.

Также он поручил проработать вопрос о сокращении ж/д транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок.

Как писали Юга.ру, Россия с 27 марта полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят только рейсы для вывоза россиян.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире известно о 492 тыс. заболевших, выздоровело 119 тыс. человек, умерло 22 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения, всего их 840. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.