Авиасообщение между Сочи и Краснодаром закроют из-за коронавируса
Власти Кубани решили временно прекратить авиасообщение между Краснодаром и Сочи для борьбы с распространением коронавируса
Такое решение было принято на совещание краевого оперативного штаба 26 марта.
«Следующую неделю президент объявил выходной, мы должны предпринять все меры, чтобы защитить наших жителей. Минтрансу поручаю проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Также он поручил проработать вопрос о сокращении ж/д транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок.
Как писали Юга.ру, Россия с 27 марта полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят только рейсы для вывоза россиян.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 492 тыс. заболевших, выздоровело 119 тыс. человек, умерло 22 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения, всего их 840. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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