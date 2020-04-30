Кондратьев продлил карантин на Кубани до 12 мая и заявил, что курортный сезон должен стартовать 1 июня

Напомним, карантин ввели в Краснодарском крае 31 марта. Позже его продлили до 30 апреля, однако при этом ряд мер ослабили: на Кубани разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания, а также ярмарок и рынков. Кроме того, в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, которое позволило ездить на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). Однако передвижение пешком в это время по-прежнему было запрещено. 17 апреля губернатор снова продлил карантин — в этот раз до 30 апреля. А 28 апреля президент России Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней в стране до 12 мая.

Во время заседания оперштаба 30 апреля Кондратьев сообщил, что «когда-то надеялись», что количество зараженных на Кубани не превысит 1 тыс. человек. Однако теперь, заключил он, «разменяли вторую тысячу»:

«Тошно и муторно сидеть дома, но уже тысяча и 17 человек [количество случаев заражения коронавирусом на 30 апреля — Юга.ру] прошли по нашим улицам, уже взялись за ручки магазинов».