Кондратьев продлил карантин на Кубани до 12 мая и заявил, что курортный сезон должен стартовать 1 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 апреля сообщил о продлении карантина по коронавирусу до 12 мая
Напомним, карантин ввели в Краснодарском крае 31 марта. Позже его продлили до 30 апреля, однако при этом ряд мер ослабили: на Кубани разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания, а также ярмарок и рынков. Кроме того, в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, которое позволило ездить на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). Однако передвижение пешком в это время по-прежнему было запрещено. 17 апреля губернатор снова продлил карантин — в этот раз до 30 апреля. А 28 апреля президент России Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней в стране до 12 мая.
Во время заседания оперштаба 30 апреля Кондратьев сообщил, что «когда-то надеялись», что количество зараженных на Кубани не превысит 1 тыс. человек. Однако теперь, заключил он, «разменяли вторую тысячу»:
«Тошно и муторно сидеть дома, но уже тысяча и 17 человек [количество случаев заражения коронавирусом на 30 апреля — Юга.ру] прошли по нашим улицам, уже взялись за ручки магазинов».
Глава Кубани заявил, что режим карантина продлевается до 12 мая, и добавил, что меры ограничения при этом останутся теми же.
«Никаких ужесточительных мер не будет, будем сохранять режим, который действует сейчас, в том числе на сегодняшний день. Но внимательно будем смотреть за кривой [заболеваемости]», — уточнил он.
Кондратьев отметил, что по-прежнему остается беспропускное окно, а также режим между муниципалитетами, при котором требуется красный пропуск.
«Мы закрылись не потому, что захотели, а потому что мы максимально приняли все исчерпывающие меры, чтобы не было обсеменения друг от друга, чтобы максимально не заражались жители края», — резюмировал губернатор.
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По словам Кондратьева, стараться соблюдать режим надо в том числе ради курортного сезона. Глава региона несколько раз подчеркнул, что сезон должен стартовать 1 июня:
«Иначе это может быть непоправимый ущерб, в том числе для санаторно-курортной отрасли».
Губернатор добавил, что вместе с Роспотребнадзором принято решение ввести в крае «масочный режим».
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