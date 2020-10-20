«Краснодарский край — один из самых лживых субъектов в плане "роспотребнадзорной" статистики». Демограф рассказал о росте смертности на 38%

Демограф Алексей Ракша 20 октября проанализировал данные ЗАГСа, согласно которым на Кубани зафиксировали рекордный прирост смертности

Напомним, в Краснодарском крае 12 марта выявили первого заразившегося коронавирусом — им стал житель Приморско-Ахтарского района, который вернулся из итальянской Вероны. В тот же день губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что не видит необходимости вводить карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на Кубани 15 марта. Параллельно с ним 31 марта ввели карантин, который закончился 21 июня. Кроме того, первую смерть в регионе зарегистрировали 7 апреля.

К октября 2020 года число заболевших в крае растет, также увеличивается количество умерших врачей — согласно «Списку памяти», в регионе за период пандемии погибли 18 медиков. При этом власти региона называют эпидемиологическую обстановку стабильной и не планируют снова вводить карантин. К 20 октября на Кубани свободными остаются 17% коек в коверных госпиталях, отчитался краевой минздрав.

К утру 20 октября Краснодарский край занимал 15-е место среди регионов России по количеству зараженных COVID-19, сообщила «Медуза». Однако в сегодняшней статистике федеральный оперштаб заявил о 25 новых случаях коронавируса в крае, с чем не согласился региональный оперштаб. Там рассказали о 105 инфицированных за сутки. Кроме Краснодарского края, на сайте «Стопкоронавирус» находили ошибки в статистике от 20 октября и другие регионы. Из-за этого к моменту публикации новости Кубань спустилась 20-е место в общем рейтинге регионов России по количеству заболевших.

При этом среди 20 регионов, которые отчитались общей смертности в сентябре 2020 года, Краснодарский край занял первое место. С января по сентябрь на Кубани умерли на 2 тыс. 988 человек больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщил демограф и бывший советник Росстата Алексей Ракша, который изучает коронавирусную статистику. Таким образом, прирост числа умерших составил 38,5%. По официальным данным, в Краснодарском крае за время пандемии скончались 353 человека. В Санкт-Петербурге с тем же количеством населения умерло почти в 10 раз больше — 3 тыс. 422 человека. Ракша рассказал «Медузе», что, по его оценке, в среднем 80% от избыточной смертности в крае приходится на коронавирус, хоть этого и нет в статистике. Демограф объяснил прирост смертности туристическим сезоном, во время которого отдыхающие привезли COVID-19 в край. С ним согласился эпидемиолог Антон Барчук. По его мнению, из-за притока туристов коронавирус только начинает распространяться в регионе и основные последствия наступают только сейчас.