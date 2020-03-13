Глава Кубани ввел режим повышенной готовности и запретил мероприятия с участием более тысячи человек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 марта подписал постановление об ограничении массовых мероприятий в регионе
Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. Ранее в тот же день Кондратьев заявлял, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки.
13 марта на заседании комиссии по недопущению распространения инфекции было объявлено, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия.
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Согласно документу, с 15 марта по 1 мая в регионе устанавливается режим повышенной готовности. На этот период установлен запрет на проведение мероприятий с участием более 1000 человек. Также запрещаются детские межшкольные, межмуниципальные спортивные, культурные и иные мероприятия, а также все массовые мероприятия с участием студентов.
Также в документе содержатся рекомендации по работе с людьми, вернувшимися из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. А крупным предприятиям рекомендовано проводить дезинфекцию.
Ограничения вводятся для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
В пресс-службе краевой администрации добавили, что власти края предпринимают все необходимые меры для недопущения распространения вируса. Жители края, вернувшиеся из стран с очагами инфекции, находятся под наблюдением медиков. В каждом муниципалитете предусматриваются пункты обсервации — изолированные места для временного размещения людей, которые вернулись из очагов заражения, в том числе из Китая и Италии, и могли контактировать с заболевшими. Там люди будут находиться до получения результатов анализа.
О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года после случаев массового заражения жителей китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Всего по состоянию на 13 марта более 128 тыс. человек в 114 странах заразились коронавирусом, из них выздоровели более 68 тыс. человек, умерло более 4 тысяч.