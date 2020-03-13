Глава Кубани ввел режим повышенной готовности и запретил мероприятия с участием более тысячи человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 марта подписал постановление об ограничении массовых мероприятий в регионе

Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. Ранее в тот же день Кондратьев заявлял, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. 13 марта на заседании комиссии по недопущению распространения инфекции было объявлено, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия.

Согласно документу, с 15 марта по 1 мая в регионе устанавливается режим повышенной готовности. На этот период установлен запрет на проведение мероприятий с участием более 1000 человек. Также запрещаются детские межшкольные, межмуниципальные спортивные, культурные и иные мероприятия, а также все массовые мероприятия с участием студентов. Также в документе содержатся рекомендации по работе с людьми, вернувшимися из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. А крупным предприятиям рекомендовано проводить дезинфекцию. Ограничения вводятся для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе.