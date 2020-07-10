В Краснодаре продолжается рост случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 37 инфицированных

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 10 июля COVID-19 диагностировали 6 тыс. 589 человек, большая часть из них поправилась

В России за последние сутки обнаружили 6 тыс. 635 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7 тыс. 752 россиянина, было 174 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб

На юге России и Северном Кавказе нашли инфекцию у 414 человек: 92 — в Ростовской области, 83 — в Ставропольском крае, 66 — в Краснодарском крае, 47 — в Дагестане, 44 — в Кабардино-Балкарии, 31 — в Карачаево-Черкесии, 18 — в Адыгее, 16 — в Северной Осетии, 11 — в Крыму, 5 — в Чечне, 1 — в Севастополе.

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Всего в стране 713 тыс. 936 человек заразились COVID-1, пишет RT. Выздоровели 489 тыс. 68 человек, умерли 11 тыс. 17 человек.

В Краснодарском крае положительный тест на коронавирус за сутки подтвердился у 66 человек. Выздоровели 62 пациента, новых смертельных исходов не зафиксировали.

Краевой оперштаб сообщил, в каких муниципалитетах зарегистрировали новые случаи заражения:

  • 37 — в Краснодаре;
  • 10 — в Сочи;
  • по 3 — в Апшеронском, Кавказском и Тбилисском районах;
  • по 2 — в Усть-Лабинском и Ейском районах;
  • по 1 — в Тихорецком, Гулькевичском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Новопокровском районах.

Среди заболевших — 10 детей в возрасте от 10 месяцев до 17 лет в Краснодаре, Сочи, Кавказском, Тбилисском и Апшеронском районах.

Накануне Юга.ру обратили внимание на значительный рост числа заболевших в краевой столице — если в начале июля число новых случаев держалось в пределах 17-24, то 8 июля было 33 подтвержденных случая. Последний раз подобное число наблюдалось в начале июня.

С начала пандемии в регионе заразились 6 тыс. 589 человек. Из них выздоровели 5 тыс. 574 пациента. Скончались 83 больных.

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«Тринадцать пациентов сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Сочи, Горячего Ключа, Краснодара и Лабинского района. Два человека находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой клинической больнице № 1», — сообщили в минздраве Кубани.

В стационарах наблюдают за 2 тыс. 120 людьми с подозрением на COVID-19, среди них 164 ребенка. Под медицинским наблюдением дома остаются 3 тыс. 6 кубанцев, включая 315 детей. В обсерваторах изолированы 332 приезжих.

Апшеронский район Коронавирус Краснодар Сочи

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