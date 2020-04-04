Организации Кубани пытаются получить спецпропуска. Вот что происходит в многочасовых очередях (видео)

В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула домашнего животного, для помощи пожилому родственнику или для поездки на работу. В крае определили три вида спецпропусков — для передвижения внутри населенных пунктов, по краю и для транзитного проезда по региону. Их могут получить в местных администрациях представители организаций, деятельность которых не запрещена во время карантина (продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозки и др.).

С начала апреля в местах выдачи пропусков собираются очереди , люди по несколько часов ждут получения пропуска, даже если подали заявку в электронном виде. Кроме того, на въездах в Краснодар скапливаются пробки, в том числе из грузовиков.

Люди жалуются, что им приходится по полдня ждать выдачи спецпропусков в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и в минсельхозе Кубани. Кроме того, проблемы возникли у аграриев. Издание «Агробук» сообщило, что небольшие хозяйства не могут закупить семена и препараты, потому что для этого им нужно выехать за пределы района.

Расшифровка диалога:

— Как это «при чем здесь легковые автомобили»? Я обслуживаю 450 магазинов «Пятерочки», у нас в день по 30-40 аварийных ситуаций. Если мои техники не приедут, этот магазин не откроется. Если не откроется — люди голодать будут. Вы хотите, чтобы они все на улицу вышли? Мы все зарегистрировались на сайте, нам сказали прийти сюда для получения. Завтра эти магазины не откроются, через месяц их не будет работать 100…

— У вас такая цепочка, что мы можем дойти до того, что если моя жена не проснется…

— Да я вам не про жену говорю! Это что, не стратегически [важно]? В Краснодарском крае 1,1 тыс. продуктовых магазинов, как это так — половина не будет работать? Это что за издевательство? Мы полдня простояли, никто из вашей администрации даже не вышел, списки не составил. Сейчас кто-то выходит и говорит: «Мы только для грузовиков…». Это что за цирк? 500 пропусков полдня печатали? Я у вас спрашиваю: кто в эти магазины даст свет? У меня два магазина, в Анапе и Новороссийске, уже не работают — там надо дизельные генераторы заправлять, там рольставни ломаются.