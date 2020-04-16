В Краснодаре открылась продуктовая ярмарка на Сенном рынке
В Краснодаре мэрия продолжает открывать ярмарки и рынки, 16 апреля в краевом центре заработала часть Сенного рынка
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, в регионе разрешили ездить без спецпропуска (но по особой необходимости) в дневное время. Также власти разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания и продовольственных ярмарок и рынков.
13 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. Он добавил, что дистанция между палатками должна составлять не менее 1,5 метров, а все продавцы обязаны быть в масках и перчатках.
14 апреля в городе открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что практически все они снова закрылись из-за нарушения мер от Роспотребнадзора. Исключением стал овощной рынок на Восточном обходе, 21.
16 апреля в краевом центре возобновила работу ярмарка на Сенном рынке. Речь идет о той части, на которой продают овощи и фрукты и которая находится около крытых рядов. Сам крытый рынок сейчас не работает.
«Для санитарной безопасности на ярмарке работают всего несколько торговых мест на достаточном удалении друг от друга», — добавили в пресс-службе мэрии.
В администрации добавили, что сейчас к открытию готовятся продуктовая ярмарка в Юбилейном микрорайоне, рынок в микрорайоне Гидростроителей и еще несколько объектов.
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