В Краснодаре открылась продуктовая ярмарка на Сенном рынке

В Краснодаре мэрия продолжает открывать ярмарки и рынки, 16 апреля в краевом центре заработала часть Сенного рынка

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, в регионе разрешили ездить без спецпропуска (но по особой необходимости) в дневное время. Также власти разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания и продовольственных ярмарок и рынков. 13 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. Он добавил, что дистанция между палатками должна составлять не менее 1,5 метров, а все продавцы обязаны быть в масках и перчатках.