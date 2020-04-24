В Краснодаре перекрыли проезды к водоемам и на берег реки Кубани в лесопарковых зонах. Это касается практически всех округов.

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае был введен карантин из-за пандемии коронавируса. На момент публикации материала известно, что он действует как минимум до 30 апреля. 25 и 26 апреля все прибрежные и зеленые зоны Краснодара будут патрулировать отряды самоконтроля (другие подробности о режиме карантина читайте в сюжете).