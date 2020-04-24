Противотанковые ежи и бетонные блоки на въездах в лесопарковые зоны Краснодара

Евгений Мельченко
Перекрытые парки Краснодара © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Краснодаре перекрыли проезды к водоемам и на берег реки Кубани в лесопарковых зонах. Это касается практически всех округов.

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае был введен карантин из-за пандемии коронавируса. На момент публикации материала известно, что он действует как минимум до 30 апреля. 25 и 26 апреля все прибрежные и зеленые зоны Краснодара будут патрулировать отряды самоконтроля (другие подробности о режиме карантина читайте в сюжете).

Смотрите фоторепортаж:

В городе перекрыты проезды к лесопарковым зонам и берегу реки в парке 30-летия Победы, в Рождественском парке, на улице Валерия Гассия на Гидрострое, в районе озера Карасун, на Старой Кубани и в других местах. Редактор Юга.ру проехал по местам перекрытых участков и подготовил фото- и видеорепортаж.

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