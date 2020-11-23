В центре Краснодара не будет новогодних мероприятий, но ярмарку с аттракционами, елкой и Домиком Деда Мороза установят

До 15 декабря в Краснодаре смонтируют и установят девять новогодних елок в следующих местах:

Также 14 елок до 1 декабря установят на территориях перед торговыми центрами и гипермаркетами. В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что около мэрии и перед зданием администрации края искусственные елки будут новыми. Кроме того, до 5 декабря на улице Красной развесят 130 новогодних светоотражающих панелей, а на Александровском бульваре на улице Красной на отрезке от Буденного до Северной установят восемь световых декоративных елей.

«Также департамент городского хозяйства и ТЭК провел совещание с ресурсоснабжающими компаниями на предмет усиления аварийных бригад — еще раз необходимо пересмотреть все дизельные электростанции», — сказал заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Александр Кучмин.