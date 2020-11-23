В центре Краснодара не будет новогодних мероприятий, но ярмарку с аттракционами, елкой и Домиком Деда Мороза установят
23 ноября власти Краснодара рассказали о подготовке города к Новому году
До 15 декабря в Краснодаре смонтируют и установят девять новогодних елок в следующих местах:
- пересечение улиц Красных Партизан и Трубилина;
- площадь у здания ЗСК (улица Красная, 3);
- аллея 80-летия образования края в Юбилейном микрорайоне;
- сквер имени Леонарда Гатова (пересечение улиц Селезнева и Стасова);
- площадь перед кинотеатром «Болгария»;
- Субботний сквер (улица Уральская, 158);
- пересечение улиц Мачуги и Трамвайной;
- улица Красная, 35;
- Главная городская площадь (Красная, 22).
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Также 14 елок до 1 декабря установят на территориях перед торговыми центрами и гипермаркетами. В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что около мэрии и перед зданием администрации края искусственные елки будут новыми. Кроме того, до 5 декабря на улице Красной развесят 130 новогодних светоотражающих панелей, а на Александровском бульваре на улице Красной на отрезке от Буденного до Северной установят восемь световых декоративных елей.
«Также департамент городского хозяйства и ТЭК провел совещание с ресурсоснабжающими компаниями на предмет усиления аварийных бригад — еще раз необходимо пересмотреть все дизельные электростанции», — сказал заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Александр Кучмин.
Кроме того, с 15 по 21 декабря в городе начнут продавать хвойные деревья, а с 1 по 31 декабря на семи торговых точках организуют продажу новогодних украшений.
С 23 декабря по 10 января на Главной городской площади разместят рождественскую ярмарку на 30 палаток. Там же будут работать аттракционы, Домик Деда Мороза и фотозоны.
В пресс-службе мэрии повторили, что проведение новогодних развлекательных мероприятий и детских программ не планируется из-за режима повышенной готовности, который пока что продлен до 1 декабря.
Напомним, ранее власти региона решили запретить новогодние корпоративы. Портал Юга.ру узнал от кубанских шоуменов, что они думают по поводу этого запрета.
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В центре Краснодара не будет новогодних мероприятий
Но ярмарку с аттракционами, елкой и Домиком Деда Мороза установят