В центре Краснодара не будет новогодних мероприятий, но ярмарку с аттракционами, елкой и Домиком Деда Мороза установят

Краснодарский край

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23 ноября власти Краснодара рассказали о подготовке города к Новому году

До 15 декабря в Краснодаре смонтируют и установят девять новогодних елок в следующих местах:

  • пересечение улиц Красных Партизан и Трубилина;
  • площадь у здания ЗСК (улица Красная, 3);
  • аллея 80-летия образования края в Юбилейном микрорайоне;
  • сквер имени Леонарда Гатова (пересечение улиц Селезнева и Стасова);
  • площадь перед кинотеатром «Болгария»;
  • Субботний сквер (улица Уральская, 158);
  • пересечение улиц Мачуги и Трамвайной;
  • улица Красная, 35;
  • Главная городская площадь (Красная, 22).

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Также 14 елок до 1 декабря установят на территориях перед торговыми центрами и гипермаркетами. В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что около мэрии и перед зданием администрации края искусственные елки будут новыми. Кроме того, до 5 декабря на улице Красной развесят 130 новогодних светоотражающих панелей, а на Александровском бульваре на улице Красной на отрезке от Буденного до Северной установят восемь световых декоративных елей.

«Также департамент городского хозяйства и ТЭК провел совещание с ресурсоснабжающими компаниями на предмет усиления аварийных бригад — еще раз необходимо пересмотреть все дизельные электростанции», — сказал заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Александр Кучмин.

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Кроме того, с 15 по 21 декабря в городе начнут продавать хвойные деревья, а с 1 по 31 декабря на семи торговых точках организуют продажу новогодних украшений.

С 23 декабря по 10 января на Главной городской площади разместят рождественскую ярмарку на 30 палаток. Там же будут работать аттракционы, Домик Деда Мороза и фотозоны.

В пресс-службе мэрии повторили, что проведение новогодних развлекательных мероприятий и детских программ не планируется из-за режима повышенной готовности, который пока что продлен до 1 декабря.

Напомним, ранее власти региона решили запретить новогодние корпоративы. Портал Юга.ру узнал от кубанских шоуменов, что они думают по поводу этого запрета.

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