«Реанимации полные, морг полный». «Медуза» записала монолог врача одного из ковид-госпиталей Кубани

Врач из Краснодарского края рассказал журналисту «Медузы» об условиях работы в ковид-госпитале

Напомним, в Краснодарском крае до 16 октября действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Накануне впервые за два месяца в регионе зафиксировали более 100 случаев COVID-19 за сутки, скончались еще пять пациентов. В оперштабе Кубани связи рост числа зараженных с пренебрежением жителями санитарно-эпидемиологических мер и рассказали, что за последние два месяца в крае составили более 300 административных протоколов за нарушение масочного режима.

Журналист издания «Медуза» Ани Оганесян поговорила с российскими медиками, которые лечат больных коронавирусом. Один из героев статьи — врач-кардиолог из Краснодарского края по имени Михаил. Он рассказал, что в ковид-госпитале, где он работает, «последние дней пять завал».

«За [предыдущие] сутки обращалось около 80 человек, за вчерашние — 115. Очередей из скорых нет, пациенты накапливаются в приемном отделении. [Путь] от дверей отделения до палаты больницы занимает 3–4 часа — у нас только один КТ-аппарат, который за сутки проводит больше 80 исследований. У нас в отделении 88 коек — вчера были совсем полные . На нашем этаже нет кушеток, так что в коридорах никто не лежит, но в других отделениях — много. Реанимации полные, морг полный», — сообщил медик.

Он также перечислил ряд проблем, с которыми сталкиваются врачи больницы. В первую очередь это проблемы с препаратами. По его словам, некоторые лекарства медик может назначить только после консультации с клиническим фармакологом, при этом оно выдается под конкретного пациента, но в выходные аптека закрыта. Также врач рассказал, что в госпитале не хватает персонала.

« По нормативам Минздрава нас должно быть вдвое больше : там прописано 20 коек на врача, а у нас — 45. Многие [сейчас] болеют среди персонала. Наше отделение долго держалось на своих специалистах, но с октября и у нас солянка из кардиологов, хирургов, эндокринологов и прочего», — рассказал Михаил. Сам Михаил до пандемии работал кардиологом.

Он признался, что медики повыгорали и не так остро воспринимают летальные случаи среди пациентов. По словам Михаила, он работает в режиме «день-ночь-отсыпной-выходной» с мая. «Мы прошли уже полторы волны», добавил медик, напомнив, что во время курортного сезона в регионе уже был рост больных коронавирусом. В настоящее время, по словам врача, «вторая волна вовсю идет».