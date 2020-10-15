На Кубани ужесточили масочный режим, но как он будет действовать — все еще непонятно

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать в Краснодарском крае 15 марта, его уже неоднократно продлевали. Параллельно с ним 31 марта ввели карантин, который закончился 21 июня.

Кондратьев 15 октября продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября. В целом все ограничения остались прежними: запрещены зрелищные, развлекательные, деловые и культурные мероприятия, если число участников превышает 100 человек. Жителям старше 65 лет, а также людям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями вновь рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

Однако в этот раз губернатор решил ужесточить масочный режим: теперь жители Кубани обязаны использовать маски в общественном транспорте, местах массового пребывания людей, при посещении магазинов, вокзалов и иных зданий. Кроме того, маски надо носить на улице , добавили в пресс-службе администрации края.

Напомним, к 15 октября на Кубани подтвердили 15 тыс. 495 случаев заражения коронавирусом, из них 106 — за последние сутки. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 273,0. Выздоровели 11 тыс. 9 пациентов, 336 человек скончались.