На Кубани развернули еще девять госпиталей для пациентов с коронавирусом. Вот как между ними распределили районы края

В девяти населенных пунктах Краснодарского края заработали межрайонные госпитали для пациентов, которых обследуют и лечат от коронавируса

С 31 марта в Краснодарском крае для предотвращения угрозы распространения коронавируса ввели карантин, который продлен до 12 апреля. В регионе к 7 апреля заболевание диагностировали у 61 человека, из них 11 случаев выявили за последние сутки. Они зафиксированы в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной. Возраст заболевших — от 2 до 88 лет. Кроме того, утром стало известно о первом умершем на Кубани от коронавируса.



Всего в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратился 681 человек, в том числе 121 ребенок. Продолжают стационарное лечение 265 человек, из них 66 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 5327 человек.

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Первым госпиталем, который стал специализироваться только на пациентах с подозрением на COVID-19, стала краевая инфекционная больница в Краснодаре . Также под такой госпиталь отвели: горбольницу № 3 на улице Айвазовского в Краснодаре (она будет принимать пациентов из Краснодара);

(она будет принимать пациентов из Краснодара); горбольницу Горячего Ключа (будет принимать пациентов из Горячего Ключа, Краснодара, Апшеронского, Северского и Белореченского районов);

(будет принимать пациентов из Горячего Ключа, Краснодара, Апшеронского, Северского и Белореченского районов); горбольницу № 5 Сочи (будет принимать пациентов из Сочи и Туапсе);

(будет принимать пациентов из Сочи и Туапсе); Лабинскую центральную районную больницу (будет принимать пациентов из Армавира, Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Успенского, Курганинского и Новокубанского районов);

центральную районную больницу (будет принимать пациентов из Армавира, Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Успенского, Курганинского и Новокубанского районов); Ленинградскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Ленинградского, Ейского, Приморско-Ахтарского, Крыловского, Староминского, Щербиновского, Кущевского и Каневского районов);

ЦРБ (будет принимать пациентов из Ленинградского, Ейского, Приморско-Ахтарского, Крыловского, Староминского, Щербиновского, Кущевского и Каневского районов); Тихорецкую ЦРБ (будет принимать пациентов из Тихорецкого, Новопокровского, Белоглинского, Павловского и Кавказского районов);

ЦРБ (будет принимать пациентов из Тихорецкого, Новопокровского, Белоглинского, Павловского и Кавказского районов); Красноармейскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Красноармейского, Славянского, Калининского, Тимашевского, Брюховецкого и Динского районов);

ЦРБ (будет принимать пациентов из Красноармейского, Славянского, Калининского, Тимашевского, Брюховецкого и Динского районов); Крымскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Крымского, Абинского и Темрюкского районов);

ЦРБ (будет принимать пациентов из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Крымского, Абинского и Темрюкского районов); Усть-Лабинскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Усть-Лабинского, Выселковского, Кореновского, Гулькевичского и Тбилисского районов). Готовность медучреждений к возможному увеличению числа больных обсудил на селекторном совещании вице-губернатор Игорь Галась с руководством краевого минздрава и главврачами инфекционных больниц. Гамглавы региона отметил, что больницы перепрофилируют под госпитали для приема больных COVID-19 в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Решение о местах расположения госпиталей принималось исходя из целого комплекса факторов: госпиталями становятся крупные, наиболее подготовленные районные больницы, имеющие определенное количество оборудования и готовые к развертыванию дополнительных сил и ресурсов.