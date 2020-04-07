На Кубани развернули еще девять госпиталей для пациентов с коронавирусом. Вот как между ними распределили районы края
В девяти населенных пунктах Краснодарского края заработали межрайонные госпитали для пациентов, которых обследуют и лечат от коронавируса
С 31 марта в Краснодарском крае для предотвращения угрозы распространения коронавируса ввели карантин, который продлен до 12 апреля.
В регионе к 7 апреля заболевание диагностировали у 61 человека, из них 11 случаев выявили за последние сутки. Они зафиксированы в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной. Возраст заболевших — от 2 до 88 лет. Кроме того, утром стало известно о первом умершем на Кубани от коронавируса.
Всего в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратился 681 человек, в том числе 121 ребенок. Продолжают стационарное лечение 265 человек, из них 66 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 5327 человек.
Первым госпиталем, который стал специализироваться только на пациентах с подозрением на COVID-19, стала краевая инфекционная больница в Краснодаре.
Также под такой госпиталь отвели:
- горбольницу № 3 на улице Айвазовского в Краснодаре (она будет принимать пациентов из Краснодара);
- горбольницу Горячего Ключа (будет принимать пациентов из Горячего Ключа, Краснодара, Апшеронского, Северского и Белореченского районов);
- горбольницу № 5 Сочи (будет принимать пациентов из Сочи и Туапсе);
- Лабинскую центральную районную больницу (будет принимать пациентов из Армавира, Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Успенского, Курганинского и Новокубанского районов);
- Ленинградскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Ленинградского, Ейского, Приморско-Ахтарского, Крыловского, Староминского, Щербиновского, Кущевского и Каневского районов);
- Тихорецкую ЦРБ (будет принимать пациентов из Тихорецкого, Новопокровского, Белоглинского, Павловского и Кавказского районов);
- Красноармейскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Красноармейского, Славянского, Калининского, Тимашевского, Брюховецкого и Динского районов);
- Крымскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Крымского, Абинского и Темрюкского районов);
- Усть-Лабинскую ЦРБ (будет принимать пациентов из Усть-Лабинского, Выселковского, Кореновского, Гулькевичского и Тбилисского районов).
Готовность медучреждений к возможному увеличению числа больных обсудил на селекторном совещании вице-губернатор Игорь Галась с руководством краевого минздрава и главврачами инфекционных больниц.
Гамглавы региона отметил, что больницы перепрофилируют под госпитали для приема больных COVID-19 в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Решение о местах расположения госпиталей принималось исходя из целого комплекса факторов: госпиталями становятся крупные, наиболее подготовленные районные больницы, имеющие определенное количество оборудования и готовые к развертыванию дополнительных сил и ресурсов.
По данным властей региона, общее количество коек для оказания спецпомощи составит 3339 — это количество определено исходя из прогнозов возможного развития эпидемии в соответствии с рекомендациями Минздрава. При этом число коек может быть увеличено в зависимости от развития ситуации (в дальнейшем госпиталями могут стать горбольница № 1 Краснодара, Центр охраны материнства и детства Сочи, краевая клиническая больница № 2 в Краснодаре).
«Все перепрофилированные учреждения, которые переходят на работу с заболевшими коронавирусом, укомплектовываются аппаратами для искусственной вентиляции легких и компьютерными томографами. Именно КТ позволяет провести самую раннюю диагностику наличия коронавирусной инфекции в легких и быстро начать лечение. Чтобы исключить распространение инфекции, учреждения переходят на автономный режим. Уже сейчас врачи главных краевых инфекционных больниц перешли на закрытый режим работы и проживают на территории больницы», — отметили в пресс-службе краевой администрации.
Замминистра здравоохранения региона Ирина Вязовская уточнила, что все больные с признаками ОРИ будут доставляться в госпитали на скорой помощи и по результатам обследования КТ будет приниматься решение о госпитализации. Поэтому край закупает аппараты ИВЛ и КТ для дооснащения этих госпиталей. Игорь Галась отметил, что планируется в том числе привлекать и медицинскую базу негосударственных учреждений с компенсацией из краевого бюджета. А при необходимости задействуют сеть санаторных учреждений региона для размещения в них тех, кто болеет коронавирусом в легкой форме.
Нагрузку освобождаемых под госпитали больниц примет сеть межрайонных сосудистых и травматологических центров, отметили в минздраве края. Пациентов с иными диагнозами будут направлять в профильные отделения других медучреждений. Для этого также разработана четкая маршрутизация.
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