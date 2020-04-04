«И кто там говорил про дистанцию метр друг от друга?» На Кубани образовались очереди из желающих получить спецпропуска (фото и видео из соцсетей)

В разных населенных пунктах Краснодарского края 2 и 3 апреля возникли очереди за получением спецпропусков, по которым можно будет передвигаться во время карантина

Карантин на Кубани объявили 31 марта. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать .

В крае определили три вида пропусков — для передвижения внутри населенных пунктов, по краю и для транзитного проезда по региону. Их выдают сотрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер).

Власти создали сайты для получения пропусков, опубликовали подробные инструкции, запустили горячие линии.

По данным краевой администрации на вечер 3 апреля, в крае уже выдали 96 тыс. пропусков. В соцсетях появились фото и видеозаписи, где местные жители демонстрируют очереди, образовавшиеся для их получения.

Губернатор Вениамин Кондратьев при этом призвал «организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании». В мэрии Краснодара в свою очередь подчеркнули, что изначально пытались минимизировать личные контакты в ожидании пропусков и сделать процедуру выдачи дистанционной. Напомним, вечером 3 апреля стало известно, что теперь краснодарцы должны получить пропуска по новой форме, уже полученные будут действовать до 5 апреля включительно.