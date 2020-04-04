«И кто там говорил про дистанцию метр друг от друга?» На Кубани образовались очереди из желающих получить спецпропуска (фото и видео из соцсетей)
В разных населенных пунктах Краснодарского края 2 и 3 апреля возникли очереди за получением спецпропусков, по которым можно будет передвигаться во время карантина
Карантин на Кубани объявили 31 марта. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать.
В крае определили три вида пропусков — для передвижения внутри населенных пунктов, по краю и для транзитного проезда по региону. Их выдают сотрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер).
Власти создали сайты для получения пропусков, опубликовали подробные инструкции, запустили горячие линии.
По данным краевой администрации на вечер 3 апреля, в крае уже выдали 96 тыс. пропусков. В соцсетях появились фото и видеозаписи, где местные жители демонстрируют очереди, образовавшиеся для их получения.
Губернатор Вениамин Кондратьев при этом призвал «организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании». В мэрии Краснодара в свою очередь подчеркнули, что изначально пытались минимизировать личные контакты в ожидании пропусков и сделать процедуру выдачи дистанционной. Напомним, вечером 3 апреля стало известно, что теперь краснодарцы должны получить пропуска по новой форме, уже полученные будут действовать до 5 апреля включительно.
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Пункт выдачи специальных пропусков. . От подписчицы: "Люди ждут пропуска в 19.30, и многие стоят с обеда, а представители департамента говорят: " Идите домой!". . . . . #krasnodar #krasnodarkrai #krasnodarskiykray #krasnodar_kray #tipich_krd #tipichkrd #krd #типичныйкраснодар #краснодар #краснодарский_край #краснодарскийкрай #крд23 #крд
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Пропускной ад: прямо сейчас такая безрадостная картина наблюдается в зданиях администраций городов и районов Краснодарского края������А вы уже получили пропуск?������ ⠀ Другие новости о ситуации с коронавирусом в Сочи в ������������������������������������������������: ������������������������������_������������������⠀ Активная ссылка в описании профиля @sochi_day и актуальных историях.
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Вчера весь день в Краснодаре и районах края люди толпились в очередях, чтобы получить пропуска на машину. Многих гоняли по разным адресам, где-то не могли выдать пропуск, т.к. «падал сайт», где-то за справками стояли до поздней ночи. ⠀ Те, кто так и не смог вовремя получить справки, спрашивают, кто будет оплачивать их штрафы или простой?
Выдача пропусков в Краснодаре. Стоят, кашляют и чихают друг на друга. Щас пропуска получат и поедут по краю. pic.twitter.com/9sO5ksaq34— Туподар ★ Краснодар (@typodar) April 3, 2020
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