«И кто там говорил про дистанцию метр друг от друга?» На Кубани образовались очереди из желающих получить спецпропуска (фото и видео из соцсетей)

Пункт выдачи специальных пропусков. . От подписчицы: "Люди ждут пропуска в 19.30, и многие стоят с обеда, а представители департамента говорят: " Идите домой!". . . . . #krasnodar #krasnodarkrai #krasnodarskiykray #krasnodar_kray #tipich_krd #tipichkrd #krd #типичныйкраснодар #краснодар #краснодарский_край #краснодарскийкрай #крд23 #крд