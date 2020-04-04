«И кто там говорил про дистанцию метр друг от друга?» На Кубани образовались очереди из желающих получить спецпропуска (фото и видео из соцсетей)

Краснодарский край

Распечатать

В разных населенных пунктах Краснодарского края 2 и 3 апреля возникли очереди за получением спецпропусков, по которым можно будет передвигаться во время карантина

Карантин на Кубани объявили 31 марта. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать.

Читайте также:

В крае определили три вида пропусков — для передвижения внутри населенных пунктов, по краю и для транзитного проезда по региону. Их выдают сотрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер). 

Власти создали сайты для получения пропусков, опубликовали подробные инструкции, запустили горячие линии.

По данным краевой администрации на вечер 3 апреля, в крае уже выдали 96 тыс. пропусков. В соцсетях появились фото и видеозаписи, где местные жители демонстрируют очереди, образовавшиеся для их получения.

Губернатор Вениамин Кондратьев при этом призвал «организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании». В мэрии Краснодара в свою очередь подчеркнули, что изначально пытались минимизировать личные контакты в ожидании пропусков и сделать процедуру выдачи дистанционной. Напомним, вечером 3 апреля стало известно, что теперь краснодарцы должны получить пропуска по новой форме, уже полученные будут действовать до 5 апреля включительно.

View this post on Instagram

Пропускной ад: прямо сейчас такая безрадостная картина наблюдается в зданиях администраций городов и районов Краснодарского края������А вы уже получили пропуск?������ ⠀ Другие новости о ситуации с коронавирусом в Сочи в ������������������������������������������������: ������������������������������_������������������⠀ Активная ссылка в описании профиля @sochi_day и актуальных историях.

A post shared by СОЧИ КРАСНАЯ ПОЛЯНА АБХАЗИЯ (@sochi_day) on

Коронавирус Краснодар

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за отмены вывозных рейсов
Кубанские медики получат надбавки за работу во время пандемии
«И кто там говорил про дистанцию метр друг от друга?» На Кубани образовались очереди из желающих получить спецпропуска (фото и видео из соцсетей)
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков на время карантина
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
«Почта России» рассказала, как будет работать на Кубани в период карантина. Но призвала туда не ходить

Лента новостей

Реклама на портале