В России ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
Главный санитарный врач России Анна Попова 18 марта подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу. К моменту публикации новости COVID-19 диагностировали у 222 тыс. 610 человек (7 тыс. 695 новых случаев за сутки), выздоровело 84 тыс. 398 заболевших (1 тыс. 85 случаев за сутки), умерло 9 тыс. 114 заболевших, в том числе 79-летняя женщина из России.
Постановление об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавируса, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой, разместили 19 марта на официальном интернет-портале правовой информации, сообщил RT.
Согласно документу, все люди, которые вернулись в Россию из-за границы, обязаны сообщить на горячую линию о своем прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин. Это можно сделать в домашних условиях либо в специальных пунктах обсервации. Контролировать соблюдение карантина будет Роспотребнадзор.
Главам российских регионов также поручено организовать 14-дневную изоляцию всех прибывших.
В Краснодарском крае создано 43 пункта обсервации для изолирования людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом. Там граждане находятся под непрерывным медицинским наблюдением.
Также в регионе с 17 марта до 1 мая запретили мероприятия с участием свыше 100 человек, в школах ввели свободное посещение, а в вузах — дистанционное обучение. Компании отправили работников на удаленную работу, власти порекомендовали закрыться кинотеатрам и точкам питания в торговых центрах.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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