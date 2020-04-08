Краснодар на карантине. Фоторепортаж с пустых улиц краевой столицы

Евгений Мельченко
Краснодар на карантине © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

С 18:00 31 марта в Краснодаре ввели карантин, выходить на улицу можно только в случае необходимости.

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После введения ограничений улицы кубанской столицы постепенно опустели. За нарушение режима передвижения жителей города могут оштрафовать, если нет специального пропуска. Закрыты торговые центры, отменены или перенесены массовые мероприятия. Город не вымер, но местами стал напоминать кадры художественного фильма об апокалипсисе.

Редактор Юга.ру проехал по Краснодару и подготовил фоторепортаж, в котором почти нет людей. На момент публикации режим карантина официально действует до 12 апреля.

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