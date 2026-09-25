Годовой ущерб заповеднику «Утриш» от дронов и пожаров достиг 118 млн рублей

Ущерб заповеднику «Утриш» от пожаров после падения дронов оценили в сумму с семью нулями

По его словам, вред, причиненный только 8 сентября, предварительно составляет около 7 млн рублей.

25 сентября ТАСС сообщило , что предварительный ущерб, нанесенный флоре и фауне заповедника «Утриш» под Анапой в результате пожаров, возникших после падения беспилотников, за последний год оценивается примерно в 118 млн рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности директора резервата Дмитрий Онохов.

Онохов отметил, что после любых воздействий экосистема обладает способностью к самовосстановлению и мобилизует все силы для возвращения в устойчивое состояние. Первые признаки этого были заметны уже на третий день после пожара: следы кавказского благородного оленя и цветение безвременника на пепелище.

Всего с октября 2025-го на территории заказника зафиксировано не меньше 100 падений беспилотников. В 14 случаях возникали пожары, оторые уничтожили больше 70 га леса.

8 сентября на территории заповедника «Утриш» под Анапой одновременно вспыхнули пять пожаров, площадь только одного из них составляла 10 га. Возгорания ликвидировали только 14 сентября.

В результате возгорания, произошедшего 8 сентября, было выявлено около 160 деревьев, поврежденных настолько, что они прекратили рост. Среди них порядка 70 экземпляров относятся к редким и исчезающим видам — таким как можжевельник, можжевельник дельтовидный и фисташка туполистная.