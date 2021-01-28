«Сегодня мы контролируем эпидситуацию». Кондратьев разрешил проводить на Кубани выставки и увеличить заполняемость залов в театрах и кино
Власти Краснодарского края 28 января сообщили о новых послаблениях в связи со «стабильной» ситуацией с коронавирусом
Как писали Юга.ру, в марте 2020 года из-за коронавируса в учреждениях культуры Кубани запретили все мероприятия и события с участием более 100 человек.
С 31 декабря в Краснодарском крае снова работают кинотеатры, а с 21 января разрешена деятельность домов культуры, концертных залов, а также театров. Однако заполняемость залов ограничивалась 15%.
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Накануне власти Кубани сообщили, что в ковидных госпиталях свободно более 35% коечного фонда, то есть около 2,4 тыс. мест. Отметим, что, согласно данным оперштаба региона за 28 января, в стационарах с подтвержденным ковидом находятся только 1 тыс. 515 кубанцев. Остальные 6 тыс. 296 заболевших лечатся на дому.
В четверг, 28 января, глава региона Вениамин Кондратьев провел очередное заседание оперативного штаба, на котором подчеркнул, что «почти весь январь заболеваемость COVID-19 в регионе держится примерно на одном уровне». По мнению губернатора, ситуация с коронавирусом стала стабильной, поэтому можно ввести новые послабления.
Так, Кондратьев анонсировал в своем телеграме, что на Кубани снова разрешат проводить выставки, а заполняемость концертных и кинозалов увеличат до 30%.
«Конгрессно-выставочная деятельность всегда была неотъемлемой частью экономики края, и к нам поступает много вопросов об этом. Это один из драйверов экономики, возможность для бизнеса нарастить экономический потенциал. Сегодня мы контролируем эпидситуацию, и выставки должны возобновиться», — сказал губернатор.
Как подчеркнула глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на площадках нужно будет соблюдать все антиковидные требования. Количество участников выставки будет зависеть от площади павильонов — на одного человека должно приходиться 4 кв. метра. Услуги питания на выставках пока будут запрещены.
В свою очередь вице-губернатор Александр Руппель напомнил, что до начала пандемии на Кубани каждый год проводилось около 40 крупных выставок.
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