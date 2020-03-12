Медики рассказали подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани

О том, что у жителя Кубани выявили заболевание, стало известно вечером 12 марта. Об этом объявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подтвердили порталу Юга.ру зафиксированный на территории региона случай заболевания. Там рассказали, что сейчас житель края находится на лечении в инфекционной больнице в Краснодаре.

В краевом минздраве уточнили, что госпитализированный находился в очаге инфекции — в итальянской Вероне.

«По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам. Врачи оперативно приняли все необходимые меры. Пациента сразу же поместили в медицинское учреждение, его изолировали в отдельном боксе. Были взяты все необходимые анализы. Сегодня диагноз подтвержден», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что состояние пациента сейчас стабильное.

Медики совместно со специалистами Роспотребнадзора выявили контактировавших с заболевшим. Все они находятся под постоянным наблюдением специалистов.

В пресс-службе краевой администрации добавили, что в регионе создан оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Он работает в круглосуточном режиме, также проведена подготовка на случай ухудшения эпидобстановки.