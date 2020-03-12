Медики рассказали подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани
Минздрав Краснодарского края сообщил подробности о жителе региона, который заразился коронавирусом
О том, что у жителя Кубани выявили заболевание, стало известно вечером 12 марта. Об этом объявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подтвердили порталу Юга.ру зафиксированный на территории региона случай заболевания. Там рассказали, что сейчас житель края находится на лечении в инфекционной больнице в Краснодаре.
В краевом минздраве уточнили, что госпитализированный находился в очаге инфекции — в итальянской Вероне.
«По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам. Врачи оперативно приняли все необходимые меры. Пациента сразу же поместили в медицинское учреждение, его изолировали в отдельном боксе. Были взяты все необходимые анализы. Сегодня диагноз подтвержден», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что состояние пациента сейчас стабильное.
Медики совместно со специалистами Роспотребнадзора выявили контактировавших с заболевшим. Все они находятся под постоянным наблюдением специалистов.
В пресс-службе краевой администрации добавили, что в регионе создан оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Он работает в круглосуточном режиме, также проведена подготовка на случай ухудшения эпидобстановки.
Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
В конце февраля стало известно, что на Кубани составили список жителей края из групп риска по коронавирусу, в нем находилось 70 человек. К 6 марта Роспотребнадзор уточнил, что на дому наблюдаются 180 человек, побывавших в странах с неблагоприятной эпидобстановкой или контактировавших с гражданами этих стран.
12 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки.
Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 12 марта в мире заболели более 126 тыс. человек, умерли — более 4 тыс. 600, а выздоровели — более 68 тыс. человек.