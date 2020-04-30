На Кубани ввели масочный режим. Как он будет действовать — непонятно

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 апреля сообщил, что в регионе вводится масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски

На заседании оперативного штаба Краснодарсокого края по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса 30 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о том, что карантин в регионе продлевается до 12 мая.

Кроме того, глава региона сообщил, что с сегодняшнего дня в крае вводится обязательный масочный режим: теперь все жители Кубани при выходе на улицу обязаны надевать маски.

«Это жесткие требования, которые теперь устанавливаются. Раньше мы просили надеть маску, теперь мы имеем право требовать», — заявил губернатор. После этих слов Кондратьев обратился к вице-губернатору Василию Швецу: «А у нас маски в аптеках уже появились? Мы маски сможем обеспечить, раз мы такой режим ввели?».

«На сегодняшний день большое количество наших предприятий производят неодноразовые маски, порядка 50 тыс. в сутки, порядка 12 тыс. одноразовых», — рассказал Швец. Он признал, что маски есть не во всех аптеках, но предприятия наращивают мощности производства, а аптечные сети закупают их из других регионов.

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«Поэтому львиная доля, конечно, обеспечена будет», — заключил Швец. Губернатор призвал своих коллег быть последовательными: «Если мы режим ввели, то, конечно, маски должны быть доступны. Если люди будут говорить, что масок в аптеках нет, то тогда, безусловно, все наши требования это так, декларация, заявления», — подытожил Кондратьев.

Отметим, что информация об обязательном ношении масок появилась еще до начала совещания. В краснодарских пабликах опубликовали письмо Роспотребнадзора губернатору, в котором говорилось, что для санитарно-эпидемиологического благополучия населения рекомендуется ввести масочный режим.

Как писали Юга.ру, к 30 апреля в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 1 тыс. 17 человек, в том числе 68 детей. Выздоровели за все время наблюдения 251 человек, умерли 20 пациентов.