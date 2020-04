На Кубани ввели масочный режим. Как он будет действовать — непонятно

View this post on Instagram

Масок нет, а масочный режим есть. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски. Усиленно. На Кубани это обычно означает «со всей дури». Надеемся, вы нашли аптеку, где маски действительно продаются, а не ходите, как все, в сшитой из двух тряпочек. Всё. ������️ «Совместно с Роспотребнадзором приняли решение ввести обязательный масочный режим. Все без исключения, кто выходит в магазин, аптеку, на работу – должны быть в средствах защиты. Поручил коллегам оперативно проработать вопрос, чтобы все аптеки были обеспечены масками, и они были доступными для жителей», — пишет губернатор. #ДвеТряпочки