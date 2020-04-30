На Кубани ввели масочный режим. Как он будет действовать — непонятно

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 апреля сообщил, что в регионе вводится масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски

На заседании оперативного штаба Краснодарсокого края по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса 30 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о том, что карантин в регионе продлевается до 12 мая.

Кроме того, глава региона сообщил, что с сегодняшнего дня в крае вводится обязательный масочный режим: теперь все жители Кубани при выходе на улицу обязаны надевать маски.

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«Это жесткие требования, которые теперь устанавливаются. Раньше мы просили надеть маску, теперь мы имеем право требовать», — заявил губернатор.

После этих слов Кондратьев обратился к вице-губернатору Василию Швецу: «А у нас маски в аптеках уже появились? Мы маски сможем обеспечить, раз мы такой режим ввели?».

«На сегодняшний день большое количество наших предприятий производят неодноразовые маски, порядка 50 тыс. в сутки, порядка 12 тыс. одноразовых», — рассказал Швец.

Он признал, что маски есть не во всех аптеках, но предприятия наращивают мощности производства, а аптечные сети закупают их из других регионов.

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«Поэтому львиная доля, конечно, обеспечена будет», — заключил Швец.

Губернатор призвал своих коллег быть последовательными:

«Если мы режим ввели, то, конечно, маски должны быть доступны. Если люди будут говорить, что масок в аптеках нет, то тогда, безусловно, все наши требования это так, декларация, заявления», — подытожил Кондратьев.

Отметим, что информация об обязательном ношении масок появилась еще до начала совещания. В краснодарских пабликах опубликовали письмо Роспотребнадзора губернатору, в котором говорилось, что для санитарно-эпидемиологического благополучия населения рекомендуется ввести масочный режим.

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Масок нет, а масочный режим есть. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски. Усиленно. На Кубани это обычно означает «со всей дури». Надеемся, вы нашли аптеку, где маски действительно продаются, а не ходите, как все, в сшитой из двух тряпочек. Всё. ������️ «Совместно с Роспотребнадзором приняли решение ввести обязательный масочный режим. Все без исключения, кто выходит в магазин, аптеку, на работу – должны быть в средствах защиты. Поручил коллегам оперативно проработать вопрос, чтобы все аптеки были обеспечены масками, и они были доступными для жителей», — пишет губернатор. #ДвеТряпочки

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Как писали Юга.ру, к 30 апреля в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 1 тыс. 17 человек, в том числе 68 детей. Выздоровели за все время наблюдения 251 человек, умерли 20 пациентов.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Чиновники

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