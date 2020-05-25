Как в Краснодаре сдать тест на коронавирус или антитела к нему. Подробная инструкция

У краснодарцев появилась возможность по своему желанию сдать тест на коронавирус, не имея симптомов и показаний для сдачи анализов в государственных медучреждениях. Портал Юга.ру рассказывает, кому в первую очередь стоит проверить себя на коронавирусную инфекцию или наличие антител к ней, на что обратить внимание при выборе теста, как подготовиться к забору анализов и что делать, если результат окажется положительным.

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Можно ли сдать тест бесплатно по своему желанию? Обязательные тесты на коронавирус, согласно рекомендациям Минздрава, берут сотрудники государственных и муниципальных медицинских учреждений в шести случаях: у вернувшихся из-за границы людей с симптомами простуды,

у контактировавших с больным коронавирусом,

у больных с диагнозом «внебольничная пневмония»,

у людей старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания,

у медиков, которые могут заразиться на работе,

у людей с симптомами простуды, находящихся в «учреждениях постоянного пребывания».

Что делать всем остальным? Если вы не входите ни в одну из вышеперечисленных категорий, сделать тест все-таки можно — как для собственного успокоения, так и для того, чтобы не заразить людей из группы риска. Кроме того, медики советуют не ждать проявления респираторных заболеваний для проведения анализа, поскольку иначе можно потерять ценное время для принятия необходимых мер. Основными поводами для тестирования на COVID-19 на коммерческой основе можно считать: пребывание в местах скопления людей (аэропорты, гипермаркеты, транспорт),

пребывание рядом с людьми, имеющими симптомы простуды,

пребывание рядом с людьми, прибывшими из других городов или стран,

беспокойство за свое здоровье и здоровье своей семьи,

необходимость проверить штат сотрудников.

ВАЖНО! Сделать в частном порядке (в коммерческой лаборатории) тест на COVID-19 могут все желающие без симптомов ОРВИ (повышенной температуры, насморка, одышки, кашля). Тестирование пациентов с симптомами или тех, кто точно был в контакте с заболевшим, проводит только Роспотребнадзор.

На что обратить внимание при выборе теста? Если вы решили в частном порядке пройти тест на коронавирусную инфекцию, необходимо обратить внимание на два основных момента: Обязательное наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Росздравнадзором. Тесты в частных лабораториях, которые не прошли сертификацию в Росздравнадзоре, не могут гарантировать точность своих исследований. По данным на 20 мая, Росздравнадзор зарегистрировал 14 тест-систем на обнаружение COVID-19 и 10 тестов на выявление антител к вирусу. Еще несколько систем находятся на этапе разработки и регистрации. Степень чувствительности теста. На данный момент максимально высокая чувствительность тестов на COVID-19 составляет 102. Известны случаи ложноотрицательных результатов, связанные с тем, что при тестировании некоторые клиники применяют системы с меньшей чувствительностью (103 или 104).

Какие тест-системы обладают высокой чувствительностью и точностью? На данный момент существуют несколько основных методов диагностики коронавирусной инфекции, и все они уже доступны в Краснодаре. Один из них — тест-система компании «Генериум» (регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9957 от 02.04.2020 г.), обладающая максимально высокой чувствительностью 102 и точностью от 94%. Такая чувствительность системы позволяет обнаружить даже низкие концентрации нуклеиновых кислот коронавируса, когда еще нет симптомов заболевания, — тест способен увидеть от 100 единиц вируса в организме, тогда как системы с чувствительностью 104 дают положительный результат только при наличии в организме от 10 тыс. единиц вируса.

Где в Краснодаре можно сделать этот тест? Тестирование на коронавирус тест-системой компании «Генериум» из частных клиник города проводит только Клиника Екатерининская. Ее лаборатория официально допущена к исследованиям на COVID-19 лиц, не имеющих признаков инфекционного заболевания, а также оснащена современным оборудованием, которое позволяет выявлять вирус с высокой точностью. Исследование проводится методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) с помощью тест-системы «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин». Этот метод определения РНК коронавируса основан на петлевой изотермальной амплификации (LAMP) — он сокращает время анализа образцов более чем в три раза и снижает вероятность перепутывания образцов за счет уменьшения количества стадий предварительной подготовки.

Как сделать тест и нужно ли для этого куда-то ехать? Для записи на тестирование в Клинике Екатерининская выделена горячая линия: 8 (861) 202-000-1 (необходимо сообщить свои паспортные данные). Вызов медсестры для забора анализов возможен за два часа или более — в связи с особыми требованиями к подготовке визита. Тестирование проводится на дому или в мобильном пункте на ул. Герцена, 265/2. Стоимость услуги с выездом медсестры для забора материала составляет 3,5 тыс. рублей, в мобильном пункте — 3 тыс. рублей.

Как берут анализы на коронавирус и как нужно к этому готовиться? После обращения в Клинику Екатерининская по телефону горячей линии будет назначен выезд специальной группы для забора анализов, которая строго соблюдает все необходимые меры предосторожности. Дома у пациента медики берут биологический материал из слизистой носа и зева, поэтому минимум за два часа до забора анализа пациенту НЕЛЬЗЯ: есть и пить,

чистить зубы,

полоскать рот и горло,

жевать жевательную резинку,

курить,

закапывать капли/спреи или промывать нос.

Готовый результат приходит пациенту на электронную почту или в приложение Clinic23 в течение одного-двух дней с момента сдачи анализа.

Что делать в случае положительного результата? Если результат теста на COVID-19 оказывается условно-положительным, после информирования пациента клиника передает его анализ и данные в Роспотребнадзор. Далее специалисты ведомства проводят дополнительные исследования для подтверждения результата, самостоятельно связываются с инфицированным пациентом и передают его данные в поликлинику по месту жительства. Вопрос о госпитализации решается в индивидуальном порядке.

А что такое тест на антитела к COVID-19? Кому и зачем он нужен? В России, как и во всем мире, фиксируют и бессимптомное течение болезни — человек может незаметно для себя заразиться, переболеть и выздороветь. Своевременное выявление людей, получивших антитела к заболеванию, крайне важно для более точной оценки эпидемиологической напряженности. Обширное тестирование населения позволит понять, есть ли в России так называемый популяционный иммунитет. Что особенно важно — переболевший человек будет знать, что у него выработался иммунитет. Кроме того, его кровь может помочь тем людям, которые болеют коронавирусом в тяжелой форме, — такой способ лечения демонстрирует пока наилучшие результаты во всем мире.

Клиника Екатерининская — единственная на данный момент частная клиника в Краснодарском крае, которая делает высокоспецифичные тесты для определения антител IgA* и IgG** к коронавирусу SARS-CoV-2. Эти анализы показывают, сталкивался ли человек с данным типом вируса ранее, и, самое главное, дают информацию о наличии и количестве иммунного ответа на COVID-19. Используются наборы реагентов EUROIMMUN (Германия). *IgA — класс антител, которые появляются в организме сразу после того, как организм прошел острую фазу борьбы с SARS-CoV-2. Позволяют достоверно определить, столкнулся ли организм с коронавирусной инфекцией и какую силу имеет иммунный ответ на самой ранней стадии заболевания (с пятого дня). **IgG — класс антител, образующих иммунный ответ организма на вирус с 9-14 дня заболевания и после него. Их наличие показывает, что человек перенес коронавирусную инфекцию две недели назад или ранее. Например, если в январе-феврале вы переболели нетипичным для вас гриппом, то этот класс антител покажет, был это SARS-CoV-2 или нет.

Что нужно, чтобы сдать такой тест на антитела? Для выявления антител IgA или IgG необходимо сдать кровь из вены — сделать это можно на дому или в отделениях Клиники Екатерининская по следующим адресам: Кубанская Набережная, 37/1,

Кожевенная, 66,

Герцена, 265/2,

Одесская, 48/1,

Героя Яцкова, 2/2.

Перед сдачей анализа нельзя есть и пить в течение трех часов. Стоимость услуги составляет 3,5 тыс. рублей. Результат будет готов в течение одного дня, его отправят на почту пациента. Все подробности можно уточнить по телефону горячей линии 8 (861) 202‑000‑1. Использование высокочувствительных тест-систем позволит значительно улучшить ситуацию по диагностированию и определению тактики ведения пациентов с респираторными заболеваниями и с бессимптомным течением болезни в условиях распространения COVID-19.

Клиника Екатерининская — многопрофильная семейная клиника с полным спектром медицинских услуг: от диагностики и профилактики до лечения и хирургического вмешательства. Сеть клиники — это семь медицинских учреждений: Центр репродукции, частный роддом, детский стационар, Центр косметологии, Центр стоматологии, Центр пластической хирургии в Краснодаре и многопрофильная клиника в Сочи.