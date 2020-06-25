В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В России с 25 июня до 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию

Напомним, в январе президент России Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию. А уже 14 февраля он поручил ЦИК организовать общероссийское голосование по поправкам, депутаты поддержали законопроект, его также одобрили власти всех субъектов РФ. 14 марта Путин подписал закон о поправках, а Конституционный суд счел их законными.

Портал Юга.ру писал о том, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как должно проходить голосование во время пандемии коронавируса. С разбором рекомендаций можно ознакомиться здесь.

Из-за коронавируса общероссийское голосование перенесли с 22 апреля на 1 июля. Этот день будет в стране выходным. Однако голосовать по поправкам граждане могут с 25 июня. Это так называемый досрочный период. Основной же день голосования — 1 июля.

Утром 25 июня телеканал «360» сообщил, что участки для голосования открылись во всех регионах Центральной России. Помимо традиционных мест для волеизъявления проголосовать можно в специальных шатрах во дворах домов, больницах, на предприятиях и вокзалах, сообщили ТАСС в избирательных комиссиях регионов.

Читайте также: В Ейске арестовали депутата за митинг против поправок в Конституцию РФ

При этом в обед в ЦИК заявили, что сбоев в первый день голосования нет, написал RT. Однако телеканал «Дождь» сообщил, что ведущий Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.

На Кубани 25 июня открылись 2 тыс. 799 участков для голосования. Их адреса представлены на сайте избиркома региона, а на сайте ЦИК России можно найти участок для голосования и проверить информацию о себе в списке, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в июне порталу Юга.ру в пресс-службе избирательной комиссии края рассказали, что для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ избирательной комиссии региона из федерального бюджета выделили 394 млн 477 тыс. рублей , из них на нужды нижестоящих избиркомов — 359 млн, в том числе 299 млн на оплату труда членов комиссии.