В краснодарском суде за день рассмотрели 168 дел о нарушении карантина, на одно дело уходило меньше 10 минут

Краснодарский край

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Советский районный суд города Краснодара 20 мая провел 170 слушаний об административных правонарушениях, только одно из них не касалось нарушения карантина

В Краснодарском крае с 31 марта действует режим карантина. В середине мая губернатор Кубани сообщил, что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов продлевать не будут, однако сохранится на территории региона. А с начала апреля в России ввели ряд законов, устанавливающих уголовное и административное наказание за несоблюдение ограничительных мер в период пандемии.

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Кубань оказалась регионом, который в числе первых начал штрафовать нарушителей карантина, а к 13 апреля край стал лидером среди субъектов РФ по количеству протоколов, выписанных за нарушение режима самоизоляции, а также по числу вынесенных судебных решений.

Паблик «Туподар» обратил внимание на то, что 20 мая в Советском районном суде Краснодара судьи рассмотрели 170 дел об административных правонарушениях.

«Интересно, у судей оплата поминутная, как у врачей, или за каждое по отдельности? 5 минут на дело. 170 за день. В 9:05 судья вообще два дела сразу рассматривал!», — отметили в телеграм-канале паблика.

Согласно информации на сайте суда, на 20 мая было назначено 170 дел об административных правонарушениях. При этом 169 из них касались нарушения режима карантина.

Разбор Юга.ру:

Так, по статье 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение режима самоизоляции) судьи рассмотрели 163 дела, а по более «жесткой» статье ч.2. ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) было рассмотрено шесть дел.

Административные дела рассматривали восемь судьей: Катерина Тихонова, Александра Гайтына, Игорь Кантимир, Анна Соловьева, Владимир Климчук, Владимир Овдиенко, Наталья Маслова и Филипп Греков.

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Судья Тихонова провела за один рабочий день 24 слушания (планировалось 25, но одно дело отложили), на рассмотрение каждого дела у нее уходило по 10 минут. Гайтына провела 50 заседаний, ей на рассмотрение одно дела требовалось 5 минут.

Кантимир провел 16 слушаний, одновременно рассматривая по 3-5 дел одновременно. Интервал между 28 слушаниями у судьи Овдиенко составил около 5 минут, иногда он также рассматривал несколько дел одновременно.

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Наталья Маслова провела за день 14 слушаний о нарушении карантина. Например, в 11:30 судья рассмотрела четыре дела сразу. А судья Греков провел 13 слушаний, с интервалом между ними в 10 минут. Соловьева рассмотрела 15 дел, у нее также уходило на это 10 минут, иногда судья рассматривала сразу два дела.

Судья же Владимир Климчук с 11:00 до 12:10 провел восемь слушаний по нарушению карантина, после чего в 15:00 расмотрел дело о побоях по статье 6.1.1 КоАП РФ.

Отметим, что 21 мая судьи Советского суда рассмотрят 220 дел о нарушении карантина (181 дело по ч.1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и 39 дел по ч.2 статьи 6.3 КоАП РФ).

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает для граждан предупреждение или штраф в размере 1-30 тыс.рублей, для должностных лиц штраф 10-50 тыс. рублей, ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
По ч.2 статьи 6.3 КоАП РФ граждан могут оштрафовать на 15-40 тыс. рублей, должностных лиц на 50-150 тыс. рублей, для ИП предусмотрен штраф от 50 до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток, для юрлиц — штраф от 200 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

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