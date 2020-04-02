Власти Краснодара объяснили, как можно получить спецпропуск для машины. Но прояснилось не все
В администрации Краснодара 2 апреля рассказали, как осуществлять поездки по городу в условиях карантина из-за коронавируса
Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты (исключение — если нет объездных путей), обязывает не выходить из дома без особой необходимости, в том числе на машине. Для последних двух мер есть исключения, среди них — необходимость сходить в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, необходимость ухода за пожилыми и больными родственниками или нужда ездить на работу (когда удаленный режим невозможен).
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Власти края указали, что для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, ничего дополнительно не требуется. Для остальных случаев необходимы специальные документы. Для работников предприятий, которым разрешено работать на период карантина (их перечень определила мэрия), нужен специальный пропуск и приказ от начальства. Для тех, кто ухаживает за пожилыми — пока неизветно (портал Юга.ру запросил информацию у мэрии Краснодара и краевого министерства транспорта, но на момент выхода новости ответов не получил).
Позже власти края уточнили, что для поездки на личном транспорте дополнительно к предудыщим документам нужен еще и спецпропуск для машины. В результате в регионе определили три типа спецпропусков для машин:
- синий — для транзитного транспорта;
- красный — для жителей края, которые перемещаются между районами;
- зеленый — для перемещения внутри населенных пунктов.
2 апреля власти Краснодара рассказали, как получить спецпропуск для движения на машине внутри города. Следует отметить, что в Краснодаре он будет черно-желтым, а не зеленым.
Чтобы это сделать, руководителю предприятия надо:
- выбрать округ, в котором находится предприятие (округа указаны здесь);
- выбрать из списка одну из 33 сфер деятельности, которая может продолжать работу в период карантина;
- заполнить все поля онлайн-заявки (она появится на сайте мэрии после того, как вы выберете округ). Среди прочего нужно будет внести номера машин всех сотрудников, которым требуется передвигаться по городу;
- в течение суток на почту руководителю придет отсканированная версия пропусков, заполненная и с печатями;
- пропуска нужно будет распечатать на цветном принтере и разместить под лобовым стеклом машины.
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Спецпропуск можно получить не только дистанционно: в случае, если на работе нет цветных принтеров, можно будет обратиться в одно из десяти мест, назвать которые в мэрии пообещали позже.
В городской администрации отметили, что представителям федеральных, региональных органов власти, а также их подведомственным учреждениям спецпропуска выдаст городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В случае, если предприятие работника относится в такой категории, перед заполнением заявки нужно будет выбрать пункт «Департамент транспорта и дорожного хозяйства». Если компания не относится ни к одной из разрешенных властями сфер деятельности, спецпропуска ему выданы не будут.
В администрации города уточнили, что для тех, кому по работе необходимо выезжать за пределы города, для проезда потребуется пропуск красного цвета. Для его получения надо обратиться по телефону департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара: 8 (861) 218-99-00.
Каждый руководитель несет ответственность за выдачу спецпропусков, их правомерность будут проверять полицейские, подчеркнули в мэрии. На нарушителей будут накладывать штрафы.
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