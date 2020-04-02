Власти Краснодара объяснили, как можно получить спецпропуск для машины. Но прояснилось не все

В администрации Краснодара 2 апреля рассказали, как осуществлять поездки по городу в условиях карантина из-за коронавируса

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты (исключение — если нет объездных путей), обязывает не выходить из дома без особой необходимости, в том числе на машине. Для последних двух мер есть исключения, среди них — необходимость сходить в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, необходимость ухода за пожилыми и больными родственниками или нужда ездить на работу (когда удаленный режим невозможен).

Власти края указали, что для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, ничего дополнительно не требуется. Для остальных случаев необходимы специальные документы. Для работников предприятий, которым разрешено работать на период карантина (их перечень определила мэрия), нужен специальный пропуск и приказ от начальства. Для тех, кто ухаживает за пожилыми — пока неизветно (портал Юга.ру запросил информацию у мэрии Краснодара и краевого министерства транспорта, но на момент выхода новости ответов не получил).

Позже власти края уточнили, что для поездки на личном транспорте дополнительно к предудыщим документам нужен еще и спецпропуск для машины. В результате в регионе определили три типа спецпропусков для машин: синий — для транзитного транспорта;

красный — для жителей края, которые перемещаются между районами;

зеленый — для перемещения внутри населенных пунктов. 2 апреля власти Краснодара рассказали, как получить спецпропуск для движения на машине внутри города. Следует отметить, что в Краснодаре он будет черно-желтым, а не зеленым. Чтобы это сделать, руководителю предприятия надо: выбрать округ, в котором находится предприятие (округа указаны здесь); выбрать из списка одну из 33 сфер деятельности, которая может продолжать работу в период карантина; заполнить все поля онлайн-заявки (она появится на сайте мэрии после того, как вы выберете округ). Среди прочего нужно будет внести номера машин всех сотрудников, которым требуется передвигаться по городу; в течение суток на почту руководителю придет отсканированная версия пропусков, заполненная и с печатями; пропуска нужно будет распечатать на цветном принтере и разместить под лобовым стеклом машины.