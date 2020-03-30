На Кубани запрещают работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сокращают часы работы общественного транспорта. Людям нельзя ходить в парки и на набережные
В Краснодарском крае 30 марта усилили меры по предупреждению распространения коронавируса
Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Ограничения вступают в силу 31 марта и распространяются на период действия режима повышенной готовности, объявленного 13 марта:
Временно должна быть приостановлена деятельность:
- объектов розничной торговли (кроме аптек, продуктовых магазинов и объектов, реализующих товары первой необходимости);
- ярмарок и рынков, в том числе организованных в виде торговых комплексов;
- организаций по бытовому обслуживанию населения, кроме тех, что предоставляют ритуальные услуги;
- автомоек и точек по ремонту и ТО машин;
- организаций платного образования (различные курсы и т. п.);
- риелторских контор;
- парикмахерских, соляриев, салонов и любых мест, предусматривающих присутствие клиента;
- стоматологических клиник (за исключением экстренных пациентов).
Также:
- нельзя посещать парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового отдыха;
- нельзя проводить любые мероприятия с очным присутствием граждан;
- нельзя проводить досуговые мероприятия для пожилых людей;
- гражданам рекомендуется ограничить поездки, в том числе с целью туризма и отдыха;
- людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.
Минтранспорта Кубани поручено обеспечить с 31 марта по 5 апреля работу межмуниципальных пригородных маршрутов с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. Перевозки на электричках в эти даты должны быть приостановлены.
Главам муниципалитетов края поручено обеспечить с 31 марта по 5 апреля работу городского и пригородного транспорта в режиме утро/вечер с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00.
Юрлицам поручено приостановить заказные перевозки по территории края до 5 апреля.
Как писали Юга.ру, режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае с 13 марта. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. С 26 марта власти обязали приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта приостановили работу торговые центры.
Гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. Также на неделю закрыты все муниципальные учреждения.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 775 тыс. заболевших, выздоровело 164 тыс. человек, умерло 37 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8(800)200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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