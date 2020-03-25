Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с видеообращением к гражданам, в котором объявил нерабочими будни с 30 марта по 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Читайте также: ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса

На момент выхода новости в мире инфицировано 438,7 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.

25 марта во время телеобращения к россиянам Владимир Путин объявил, что следующая неделя будет нерабочей, при этом гражданам сохранят заработную плату, написал RT. «Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал президент.

Таким образом, выходные в стране продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля .

Читайте также: Основные принципы карантина в домашних условиях

«Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — добавил Путин.

«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас часто бывает: "А, меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит в Европе и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим», — предостерег Путин.

Он призвал россиян соблюдать рекомендации медиков, беречь себя и близких, проявить дисциплину и ответственность.

Читайте также: Памятка и рекомендации о карантине и добровольной самоизоляции

«Поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — подчеркнул президент. Как писали Юга.ру, в своем телеобращении президент также сообщил о переносе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое было назначено на 22 апреля.