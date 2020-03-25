«Самое безопасное сейчас — побыть дома». Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с видеообращением к гражданам, в котором объявил нерабочими будни с 30 марта по 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
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На момент выхода новости в мире инфицировано 438,7 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
25 марта во время телеобращения к россиянам Владимир Путин объявил, что следующая неделя будет нерабочей, при этом гражданам сохранят заработную плату, написал RT.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал президент.
Таким образом, выходные в стране продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
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«Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — добавил Путин.
«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас часто бывает: "А, меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит в Европе и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим», — предостерег Путин.
Он призвал россиян соблюдать рекомендации медиков, беречь себя и близких, проявить дисциплину и ответственность.
«Поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — подчеркнул президент.
Как писали Юга.ру, в своем телеобращении президент также сообщил о переносе общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое было назначено на 22 апреля.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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