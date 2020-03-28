На Кубани школьники будут обучаться дистанционно до конца учебного года

Школы Краснодарского края будут работать только в дистанционном формате до конца учебного года

Об этом министр образования края Елена Воробьева сообщила в рамках пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме. Напомним, 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса. После там начались каникулы, которые решено было продлить до 12 апреля. Елена Воробьева рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение . Она подчеркнула, что этот формат не равен интернет-обучению: это будут те же занятия, но на расстоянии, в том числе с применением электронных ресурсов. По словам министра, сейчас школы изучают возможности, как образовательному процессу дойти до каждого ученика, исходя из возможных особенностей — плохая скорость интернета, отсутствие гаджетов и т.п. Изучаются образовательные платформы, составляется расписание онлайн-уроков.

Планируется, что сами онлайн-уроки будут длиться по 15-20 минут, еще 10-15 минут займет самостоятельная работа с учебником/материалом и т.п. (всего урок будет длиться около получаса). Также среди нововведений — формат оценки зачет/не зачет по ряду предметов. С усвоением нового материала, отметила министр, проблем возникнуть не должно: как правило, в программе последней четверти больший упор сделан на закрепление пройденного за год материала. Педагоги в свою очередь должны будут пройти обучающие вебинары по использованию дистанционных образовательных технологий. Ранее стало известно, что из-за пандемии перенесут единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Так, ЕГЭ начнется в 2020 году не 25 мая, а 8 июня. С 22 мая на 9 июня сдвигается дата начала ОГЭ. На Кубани будет действует горячая линия по вопросам дистанционной формы обучения в школах (она заработает с 6 апреля — после окончания нерабочей недели): +7(961)581-90-68.