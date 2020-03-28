На Кубани школьники будут обучаться дистанционно до конца учебного года
Школы Краснодарского края будут работать только в дистанционном формате до конца учебного года
Об этом министр образования края Елена Воробьева сообщила в рамках пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
Напомним, 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса. После там начались каникулы, которые решено было продлить до 12 апреля.
Елена Воробьева рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Она подчеркнула, что этот формат не равен интернет-обучению: это будут те же занятия, но на расстоянии, в том числе с применением электронных ресурсов.
По словам министра, сейчас школы изучают возможности, как образовательному процессу дойти до каждого ученика, исходя из возможных особенностей — плохая скорость интернета, отсутствие гаджетов и т.п. Изучаются образовательные платформы, составляется расписание онлайн-уроков.
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Планируется, что сами онлайн-уроки будут длиться по 15-20 минут, еще 10-15 минут займет самостоятельная работа с учебником/материалом и т.п. (всего урок будет длиться около получаса). Также среди нововведений — формат оценки зачет/не зачет по ряду предметов.
С усвоением нового материала, отметила министр, проблем возникнуть не должно: как правило, в программе последней четверти больший упор сделан на закрепление пройденного за год материала.
Педагоги в свою очередь должны будут пройти обучающие вебинары по использованию дистанционных образовательных технологий.
Ранее стало известно, что из-за пандемии перенесут единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Так, ЕГЭ начнется в 2020 году не 25 мая, а 8 июня. С 22 мая на 9 июня сдвигается дата начала ОГЭ.
На Кубани будет действует горячая линия по вопросам дистанционной формы обучения в школах (она заработает с 6 апреля — после окончания нерабочей недели): +7(961)581-90-68.
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О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта.
На момент выхода новости в мире им заразилась 591 тыс. человек, выздоровели 130 тысяч, умерли 26 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, скончались четверо. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения.
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