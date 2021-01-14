Напомним, 16 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в учреждениях культуры Кубани ограничили проведение массовых мероприятий, на следующий день власти региона запретили события с участием более 100 человек. После этого на Кубани стали отменять концерты и спектакли, а многим жителям края предложили смотреть выставки и спектакли онлайн.

С 12 июня на Кубани было решено открыть театры, но только для репетиций артистов, спектакли по-прежнему оставались под запретом.

14 января 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел очередное совещание оперативного штаба, на котором чиновники обсудили возможность возобновить работу театров, домов культуры и сельских клубов, а также деятельность творческих коллективов и занятия в кружках, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На совещании Кондратьев заявил, что пока не собирается ужесточать ковидные ограничения, так как на Кубани «достаточно врачей, есть лекарства, запас коек в больницах», и предложил возобновить работу ряда учреждений культуры.

«Люди просят открыть театры и дома культуры. Мы уже разрешили работать кинотеатрам с 15%-й загрузкой залов. При таких же условиях можно возобновить работу театров и ДК», — заявил губернатор.