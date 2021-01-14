Власти Кубани разрешили работать театрам и домам культуры, но с ограничениями

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 января объявил о возобновлении работы театров и домов культуры

Напомним, 16 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в учреждениях культуры Кубани ограничили проведение массовых мероприятий, на следующий день власти региона запретили события с участием более 100 человек. После этого на Кубани стали отменять концерты и спектакли, а многим жителям края предложили смотреть выставки и спектакли онлайн.

С 12 июня на Кубани было решено открыть театры, но только для репетиций артистов, спектакли по-прежнему оставались под запретом.

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14 января 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел очередное совещание оперативного штаба, на котором чиновники обсудили возможность возобновить работу театров, домов культуры и сельских клубов, а также деятельность творческих коллективов и занятия в кружках, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На совещании Кондратьев заявил, что пока не собирается ужесточать ковидные ограничения, так как на Кубани «достаточно врачей, есть лекарства, запас коек в больницах», и предложил возобновить работу ряда учреждений культуры.

«Люди просят открыть театры и дома культуры. Мы уже разрешили работать кинотеатрам с 15%-й загрузкой залов. При таких же условиях можно возобновить работу театров и ДК», — заявил губернатор.

Глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина поддержала это решение и напомнила о важности соблюдения мер эпидбезопасности и масочного режима.

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«Ограничения, которые мы принимаем на штабе, должны четко соблюдаться. В противном случае учреждения будем закрывать. Обратился к Роспотребнадзору с просьбой продолжить проверки, будем действовать жестко», — заключил Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Роспотребнадзор Театры

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