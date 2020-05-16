В Армавире медики заявили о невыплате надбавок во время коронавируса. В администрации края ответили, что деньги были направлены вовремя

16 мая в соцсетях появилось видео, в котором медики Армавира рассказывают о невыплате положенных им стимулирующих надбавок из-за тесной работы с больными коронавирусом

Какие выплаты положены медикам? Напомним, 4 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 апреля медики, которые оказывают специализированную помощь больным коронавирусом в стационарах, будут получать стимулирующике выплаты. 50 тыс. рублей пообещали для врачей, 25 тыс. — для среднего медперсонала и 15 тыс. — для младшего. Также доплаты пообещали врачам и фельдшерам скорой помощи, и медперсоналу, оказывающему первичную медико-санитарную помощь больным коронавирусом. Также стимулирующую выплату в 10 тыс. рублей должны выплатить техническому персоналу, работающей в «красной зоне». 8 апреля президент России Владимир путин выступил с обращением, в котором также рассказал о дополнительных выплатах медикам, работающим с коронавирусом. По его словам, в течение трех месяцев врачи будут получать по 80 тыс. рублей, медперсонал среднего уровня — 50 тыс. рублей, младший персонал — 20 тыс., врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры и водители скорой помощи — 25 тыс. рублей. 11 мая Путин рассказал, что выплаты также в течение трех месяцев будут получать сотрудники соцучреждений, среди них врачи, социальные и педагогические работники среднего медицинского и административного персонала.

Что о ситуации с выплатами говорил Путин? Президент России в мае несколько раз указывал на то, что регионы задерживают выплаты медикам. 11 мая он раскритиковал власти субъектов за то, что деньги получили меньше половины медиков из числа тех, кому положены надбавки, сообщали «Известия». Он поручил наладить работу и предоставить медработникам положенные выплаты за апрель до 15 мая. 13 мая он вновь напомнил о выплатах медикам, пишет RT. Путин сказал, что после его критики «работа закипела» и «на сейчас только в 2 или 3 регионах нет этих выплат». «Ну почему нельзя это сделать сразу?», — спросил он. 15 мая Путин в очередной раз высказался о ситуации с выплатами медицинским работникам: «Ведь я назвал конкретные цифры для всего медпорсанала за работу с коронавирусными больными. Не за время — там пять, десять минут или два часа — а за факт работы. Нет, развети вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то! Я поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если еще где-то не сделано [речь о выплатах медикам], будет все сделано окончательно». Президент также поручил Правительству страны и главам регионов контролировать осуществление выплат , писал RT.

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На что жалуются медики в Армавире? 16 мая в соцсетях появилось видео, на котором медики, стоящие в несколько колонн, хором делают заявление о невыплате надбавок. «Армавирская скорая помощь. Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фельдшеры, ни медсестры, ни водители — никто. Ни рубля, ни копейки», — сообщили они.

Что говорят власти Кубани? Портал Юга.ру 16 мая обратился в краевой минздрав. В ведомстве ответили, что надбавки врачам выплатят в понедельник, 18 мая , также как в медикам из Лабинской ЦРБ. Ситуацию после появления видео в интернете также прокомментировали в администрации Краснодарского края. Там сообщили, что деньги, положенные медикам, работающим с COVID-19, были доведены до медучреждений региона вовремя. При этом в пресс-службе уточнили, что ежемесячно зарплата медикам выплачивается 12 мая. «Если подтвердятся нарушения, будут приняты жесткие дисциплинарные меры ко всем ответственным, в том числе, кадровые», — добавили в пресс-службе.