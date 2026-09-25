Жители хутора под Краснодаром пожаловались на отсутствие тротуара и освещения. Дети вынуждены ходить в школу по трассе в темноте

Жители квартала «Малышок» в хуторе Копанском не могут добиться создания тротуара и освещения. Минтранс края ответил, что участок дороги проходит вне населенного пункта

24 сентября издание «Блокнот» сообщило, что жители квартала «Малышок» в хуторе Копанском под Краснодаром пожаловались на отсутствие тротуара и стационарного освещения на дороге, связывающей район с ближайшей школой, остановкой и магазинами.

По словам местных жителей, проблема сохраняется около двух лет, а добиться ее решения от властей не удается.

Чтобы попасть к остановке или в школу, жители квартала вынуждены идти пешком вдоль проезжей части. Ситуация опаснее в темное время суток, когда школьники возвращаются со второй смены по неосвещенной обочине. Зимой из-за грязи пешеходы прижимаются к проезжей части, а автомобилисты на отдельных участках выезжают на обочину, объезжая ямы.

Ситуацию усугубляет то, что больше года назад в хуторе закрыли детский сад, а подвоз детей организовали от улицы Центральной. При этом жителям «Малышка», в котором проживает значительная часть семей с детьми, в подвозе отказали.