Жители хутора под Краснодаром пожаловались на отсутствие тротуара и освещения. Дети вынуждены ходить в школу по трассе в темноте
Жители квартала «Малышок» в хуторе Копанском не могут добиться создания тротуара и освещения. Минтранс края ответил, что участок дороги проходит вне населенного пункта
24 сентября издание «Блокнот» сообщило, что жители квартала «Малышок» в хуторе Копанском под Краснодаром пожаловались на отсутствие тротуара и стационарного освещения на дороге, связывающей район с ближайшей школой, остановкой и магазинами.
По словам местных жителей, проблема сохраняется около двух лет, а добиться ее решения от властей не удается.
Чтобы попасть к остановке или в школу, жители квартала вынуждены идти пешком вдоль проезжей части. Ситуация опаснее в темное время суток, когда школьники возвращаются со второй смены по неосвещенной обочине. Зимой из-за грязи пешеходы прижимаются к проезжей части, а автомобилисты на отдельных участках выезжают на обочину, объезжая ямы.
Ситуацию усугубляет то, что больше года назад в хуторе закрыли детский сад, а подвоз детей организовали от улицы Центральной. При этом жителям «Малышка», в котором проживает значительная часть семей с детьми, в подвозе отказали.
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В 2025 году жители направили коллективную жалобу в министерство транспорта Краснодарского края. Ведомство сообщило, что в августе того же года выдало застройщику квартала согласие на строительство примыкания к региональной дороге, а по срокам реализации предложило обращаться к самому застройщику. Тот, по словам жителей, пообещал лишь две остановки — тротуар и освещение в планах не значились.
В июле 2026 года одна из жительниц повторно обратилась в минтранс — и получила ответ, что участок дороги от «Малышка» до хутора Копанского проходит вне населенного пункта, расстояние между ними превышает километр. Поэтому, согласно ГОСТу, устройство пешеходных дорожек и стационарного освещения не планируется. Эта формулировка смутила жителей: в их документах на дома и в регистрации по месту жительства указан хутор Копанской — то есть «Малышок» для одних ведомств находится внутри населенного пункта, а для минтранса — за его пределами.
Жители хотят получить разъяснение этого противоречия и отметили, что застройка квартала продолжается — число семей, которым понадобится безопасный путь к школе и остановке, будет только расти.
Как писали Юга.ру, в августе жители краснодарского ЖК «Прогресс» пожаловались на разбитые дороги. Их не ремонтировали минимум десять лет.