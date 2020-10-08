Кондратьев: На Кубани нет повода вводить карантин из-за COVID-19, свободно 16% коек в госпиталях

Краснодарский край

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев 8 октября рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

Напомним, 8 октября стало известно о 99 новых случаях заражения COVID-19, четыре человека умерли. Всего в России за период пандемии коронавирус диагностировали у 1 млн 260 тыс. 112 человек, из которых 22 тыс. 56 пациентов скончались.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка, поэтому нет оснований вводить карантин. По его словам, в крае ежедневно фиксируют новые заражения, однако вспышек и резкого роста числа инфицированных нет.

Губернатор считает, что инфекционные госпитали региона справляются и там есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 ковидных госпиталях развернуто 4 тыс. 659 коек, более 16% от основного фонда свободно.

Кондратьев добавил, что в случае развития негативного сценария, часть лечебных учреждений переведут под ковидные госпитали: кадры для этого уже подготовили.

Вениамин Кондратьев Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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