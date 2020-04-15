Краснодарцам напомнили, что в «беспропускное окно» нельзя гулять

Краснодарский край

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Мэр Краснодара 15 апреля попросил жителей города сидеть дома и не выходить на улицу без крайней необходимости даже в «беспропускное окно»

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, его продлили до 18 апреля. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. При этом в другие часы передвигаться без пропуска по-прежнему запрещено.

Глава Краснодара Евгений Первышов обратился к жителям города и на видео рассказал, что необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции. По данным на 14 апреля в краевой столице заболели 49 человек, при этом на улицах увеличилось количество машин и людей.

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Первышов отметил, что по каждому случаю заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, выявляют круг контактов каждого инфицированного. Также мэр напомнил, что «беспропускное окно» необходимо для решения неотложных задач и только на личном автомобиле в границах Краснодара. Гулять в это время по-прежнему запрещено.

Глава Краснодара отметил, что днем в воскресенье и в понедельник, 12 и 13 апреля, на улицах города было много гуляющих жителей, которые нарушили карантин. Поэтому с 15 апреля мобильные группы самоконтроля будут работать в усиленном режиме и проводить разяснительную работу. Также нарушителей будут штрафовать, уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

По данным сервиса «Яндекс», накануне индекс изоляции составил 2,6 балла, что на 2 балла больше, чем в обычный вторник до распространения коронавируса. За прошедшее время в городах с населением более 500 тыс. человек индекс вырос в среднем на 1,7 балла. То есть изменения в Краснодаре заметнее, чем в среднем в других крупных городах.

Индекс самоизоляции считается по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Уровень городской активности сейчас сравнивают с обычным днем до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, ближе к 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

Здравоохранение Карантин Коронавирус Краснодар Медицина

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