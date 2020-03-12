В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием сообщили, что за последние сутки в России выявили шесть новых случаев заражения.

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде.

В штабе отметили, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, передает ТАСС.

По данным штаба, все заболевшие находятся в инфекционных боксах. Контактировавшие с заболевшими установлены, они находятся под наблюдением.

Таким образом, всего в России зарегистрировано 34 случая заболевания. По последним данным, из них два у граждан Китая (оба выздоровели), один у гражданина Италии, остальные — у граждан РФ.