В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом
Случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Краснодарском крае
В оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием сообщили, что за последние сутки в России выявили шесть новых случаев заражения.
Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде.
В штабе отметили, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, передает ТАСС.
По данным штаба, все заболевшие находятся в инфекционных боксах. Контактировавшие с заболевшими установлены, они находятся под наблюдением.
Таким образом, всего в России зарегистрировано 34 случая заболевания. По последним данным, из них два у граждан Китая (оба выздоровели), один у гражданина Италии, остальные — у граждан РФ.
Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
В конце февраля стало известно, что на Кубани составили список жителей края из групп риска по коронавирусу, в нем находилось 70 человек. К 6 марта Роспотребнадзор уточнил, что на дому наблюдаются 180 человек, побывавших в странах с неблагоприятной эпидобстановкой или контактировавших с гражданами этих стран.
12 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки.