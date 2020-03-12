В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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Случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Краснодарском крае

В оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием сообщили, что за последние сутки в России выявили шесть новых случаев заражения.

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде.

В штабе отметили, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, передает ТАСС.

По данным штаба, все заболевшие находятся в инфекционных боксах. Контактировавшие с заболевшими установлены, они находятся под наблюдением.

Таким образом, всего в России зарегистрировано 34 случая заболевания. По последним данным, из них два у граждан Китая (оба выздоровели), один у гражданина Италии, остальные — у граждан РФ.

Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

В конце февраля стало известно, что на Кубани составили список жителей края из групп риска по коронавирусу, в нем находилось 70 человек. К 6 марта Роспотребнадзор уточнил, что на дому наблюдаются 180 человек, побывавших в странах с неблагоприятной эпидобстановкой или контактировавших с гражданами этих стран.

12 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки.

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