Полицейские и приставы приостановили прием граждан

С 27 марта Министерство внутренних дел России приняло дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса. Люди могут письменно направить обращения: послать почтой на бумаге или в электронной форме через сервис «Прием обращений граждан и организаций» на сайте МВД России или нужного подразделения. Также заявления можно оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел (при его наличии).

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили номера телефонов подразделений:

8(861) 213-50-44 или 8(861) 213-55-37 (по выдаче справки о наличии или отсутствии судимости)

8(861) 212-43-74 (по выдаче архивной справки, по проставлению апостиля на документах, по выдаче справки о реабилитации жертв политических преследований)

Федеральная служба судебных приставов ограничила прием граждан 19 марта. Для получения информации также рекомендовали пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или через интернет-приемную, сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Еще раньше — с 16 марта отменили длительные и краткосрочные свидания во всех учреждениях ФСИН и следственных изоляторах. Кроме того, туда запретили пропускать посетителей и сотрудников с повышенной температурой и тех, кто в течение последних 14 дней возвращался из-за границы. Начальникам поручили госпитализировать находящихся под стражей людей, если у них нашли симптомы коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН России.