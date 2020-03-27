Полицейские и приставы приостановили прием граждан
В марте из-за распространения коронавируса МВД, ФССП и УФСИН приостановили личный прием граждан
С 27 марта Министерство внутренних дел России приняло дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса. Люди могут письменно направить обращения: послать почтой на бумаге или в электронной форме через сервис «Прием обращений граждан и организаций» на сайте МВД России или нужного подразделения. Также заявления можно оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел (при его наличии).
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили номера телефонов подразделений:
- 8(861) 213-50-44 или 8(861) 213-55-37 (по выдаче справки о наличии или отсутствии судимости)
- 8(861) 212-43-74 (по выдаче архивной справки, по проставлению апостиля на документах, по выдаче справки о реабилитации жертв политических преследований)
Федеральная служба судебных приставов ограничила прием граждан 19 марта. Для получения информации также рекомендовали пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или через интернет-приемную, сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Еще раньше — с 16 марта отменили длительные и краткосрочные свидания во всех учреждениях ФСИН и следственных изоляторах. Кроме того, туда запретили пропускать посетителей и сотрудников с повышенной температурой и тех, кто в течение последних 14 дней возвращался из-за границы. Начальникам поручили госпитализировать находящихся под стражей людей, если у них нашли симптомы коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН России.
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Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев своим постановлением с 28 марта по 5 апреля приостановил бронирование и заселение гостиниц и санаториев, работу торгово-развлекательных комплексов и торгово-развлекательных центров, а также запретил оказание услуг в местах общепита (они должны работать только на вынос и доставку).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. На момент выхода новости в мире известно о 532 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 122 тыс. человек, умерло 24 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их 840. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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