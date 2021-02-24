В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса в мире, после этого в России на полтора месяца ввели нерабочие дни. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а позже допустили возвращение коронавирусных ограничений в РФ.

В январе 2021 года в ВОЗ предположили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый. При этом в организации уверены, что для формирования коллективного иммунитета нужно сделать прививку от коронавируса 70% населения планеты.