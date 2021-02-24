В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировал дату завершения пандемии коронавируса

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса в мире, после этого в России на полтора месяца ввели нерабочие дни. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а позже допустили возвращение коронавирусных ограничений в РФ.

В январе 2021 года в ВОЗ предположили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый. При этом в организации уверены, что для формирования коллективного иммунитета нужно сделать прививку от коронавируса 70% населения планеты.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире датского телеканала DR заявил, что пандемия завершится в начале 2022 года, написал RT.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — отметил Клюге.

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По его словам, к началу следующего года необходимость в ковидных ограничениях может закончиться, однако из человеческой популяции вирус не исчезнет полностью. Клюге подчеркнул, что это только предположительный прогноз. Точно сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, никто не может, написало 23 февраля РИА «Новости».

Напомним, за все время пандемии в России зарегистрировали 4 млн 189 тыс. 153 случая COVID-19. К 23 февраля выздоровели 3 млн 739 тыс. 344 пациента, а 84 тыс. 47 больных скончались.

Накануне на Кубани число зараженных коронавирусом впервые за 3 месяца опустилось ниже 160. Всего в регионе с начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили 37 тыс. 659 человек. Из больниц выписали 31 тыс. 836 пациентов. Официально зарегистрировано 1 тыс. 854 летальных исхода.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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