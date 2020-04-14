Краснодарский край лидирует в России по числу штрафов за нарушение карантина — «Ъ»

В суды Краснодарского края с начала апреля поступило более 2 тыс. дел за нарушение карантина. Это самый высокий показатель в стране

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Из-за ускорения распространения вируса президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. После этого российские регионы стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а в Краснодарском крае вечером 31 марта объявили карантин, а позже его продлили до 18 апреля. В России с 1 апреля вступил в силу закон, устанавливающий административное и уголовное наказание за несоблюдение карантина. Так, за нарушение по статье 6.3 КоАП РФ физлицам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, предпринимателей могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тыс. рублей, а организации — на сумму до 500 тыс. рублей. Штрафы предусмотрены в случае, если действия обвиняемых не привели к заражению коронавирусом других людей. При инфицировании посторонних ответственность увеличивается до 500 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей — для юрлиц.

Проверкой и задержанием нарушителей на Кубани занимаются мобильные группы, в каждую входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и дружинники. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в минувшие выходные в краевом центре в патрулировании приняли участие 138 сотрудников МВД, 60 росгвардейцев, 157 казаков, 23 общественника и 16 сотрудников мэрии.

К 13 апреля Кубань стала лидером среди субъектов РФ по количеству составленных и направленных суд протоколов за нарушение режима самоизоляции, а также по числу вынесенных решений . В Краснодарском краевом суде порталу Юга.ру сообщили, что с 6 по 12 апреля в суды Краснодарского края поступило более 2 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ. Из них рассмотрено около 1,5 тыс. дел. Приостановлена деятельность 74 предприятий. К наказанию в виде штрафа привлечено более 1,2 тыс. физлиц.

Аналогичная ситуация сложилась в Татарстане. Там ограничения на передвижение граждан в республике ввели 30 марта. В настоящий момент в регионе выписано более 800 протоколов по ст. 6.3 КоАП РФ. Как правило, суды назначали по этой статье штраф 15 тыс. рублей либо уменьшали его до 7,5 тыс. рублей.«КоммерсантЪ»

Вместе с тем, в Москве, где ситуация с заболеваемостью более напряженная, в период с 7 по 13 апреля суды рассмотрели 23 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. По данным на сайте Мосгорсуда, 22 человека были привлечены к ответственности, всех их наказали штрафами в размере 15 тыс. рублей.