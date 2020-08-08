Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался 8 августа после непродолжительной тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Как написал в своем телеграм-канале викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Зеленоградский Савва, митрополит скончался от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Владыке Исидору было 79 лет. В пресс-службе Кубанской митрополии порталу Юга.ру рассказали, что о дате и времени похорон митрополита сообщат дополнительно.

Напомним , 26 марта Кубанский митрополит Исидор вместе с секретарем Екатеринодарской епархии и настоятелем Георгиевского храма протоиереем Ильей Быстровым провел воздушный крестный ход над Краснодаром, его окрестностями и частью Адыгеи. Во время него митрополит окропил город из вертолета святой водой и помолился о защите жителей от коронавируса.

О митрополите Исидоре

Николай Кириченко родился 25 мая 1941 года в поселке Веймарн Ленинградской области. После окончания средней школы обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии.

В 1967 году был пострижен в монашество с именем Исидор. В 1973 году был возведен в сан игумена, а в 1977 — в сан архимандрита.

В 1987 году его назначили епископом Краснодарским и Кубанским, в 1989 году был возведен в сан архиепископа, в 2001 году — в сан митрополита. С 2008 года являлся председателем Высшего общецерковного суда.

В 2013 году Екатеринодарская и Кубанская епархия была разделена на пять частей и преобразована в митрополию. Главой Кубанской митрополии был назначен Преосвященный Исидор.