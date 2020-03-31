На Кубани вводят карантин. Выходить из дома можно будет только по особой причине

Карантин подразумевает полный запрет на передвижение внутри населенных пунктов. С 18:00 во вторник, 31 марта, жителям и гостям региона будет запрещено выходить из дома. Исключением станет поход в магазин или аптеку. Об этом днем 31 марта сообщил в своем инстаграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, транзитному транспорту запретят въезжать в города и села. По данным телеграм-канала пресс-службы администрации края, передвигаться на личных машинах можно будет только в исключительных случаях и на основании спецразрешений.

В канале администрации региона добавили, что в крае создали мобильные отряды самоконтроля, сформированные из казаков, Росгвардии, полицейских и общественников. Они будут патрулировать улицы и «возвращать жителей на постоянное место проживания». Нарушающих режим будут штрафовать.