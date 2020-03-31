На Кубани вводят карантин. Выходить из дома можно будет только по особой причине
В Краснодарском крае вечером 31 марта введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Карантин подразумевает полный запрет на передвижение внутри населенных пунктов. С 18:00 во вторник, 31 марта, жителям и гостям региона будет запрещено выходить из дома. Исключением станет поход в магазин или аптеку. Об этом днем 31 марта сообщил в своем инстаграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кроме того, транзитному транспорту запретят въезжать в города и села. По данным телеграм-канала пресс-службы администрации края, передвигаться на личных машинах можно будет только в исключительных случаях и на основании спецразрешений.
В канале администрации региона добавили, что в крае создали мобильные отряды самоконтроля, сформированные из казаков, Росгвардии, полицейских и общественников. Они будут патрулировать улицы и «возвращать жителей на постоянное место проживания». Нарушающих режим будут штрафовать.
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«Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлен — зависит от ситуации», — цитирует пресс-служба слова губернатора.
Мобильные отряды выйдут на патрулирование 1 апреля и будут возвращать жителей на постоянное место проживания, сообщается на сайте администраии.
«В ручном режиме это надо сделать», — заключил Кондратьев.
В пресс-службе краевой администрации порталу Юга.ру подтвердили введение обязательного режима самоизоляции, однако уточнили, что документ о карантине еще готовится. На момент написания новости сайт администрации Краснодарского края не работал.
Как писали Юга.ру, с 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. После этого губернатор Краснодарского края усилил меры повышенной готовности и поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе на период нерабочей недели закрыли торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами ограничили автобусное сообщение.
На момент выхода новости в мире известно о 800 тыс. заболевших, выздоровели 170,3 тыс. человек, умерли 38,7 тыс. человек. В России за последние сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом и 8 смертей. Всего коронавирус диагностирован у 2 тыс. 337 жителей страны, умерли за все время наблюдения 17 пациентов. На Кубани официально зарегистрировали 17 случаев инфицирования. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение. Исключение - сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы. ⠀ Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен - все зависит от ситуации. ⠀ Поручил за эту неделю провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта. Создадим мобильные отряды из числа сотрудников полиции, росгрвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Нарушающих режим будут штрафовать. #коронавирус #карантин #осталисьдома #кубань #краснодарскийкрай #карантин2020 #изоляция
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