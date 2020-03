На Кубани вводят карантин. Выходить из дома можно будет только по особой причине

View this post on Instagram

Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение. Исключение - сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы. ⠀ Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен - все зависит от ситуации. ⠀ Поручил за эту неделю провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта. Создадим мобильные отряды из числа сотрудников полиции, росгрвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Нарушающих режим будут штрафовать. #коронавирус #карантин #осталисьдома #кубань #краснодарскийкрай #карантин2020 #изоляция