На Кубани продлили режим повышенной готовности до 1 декабря. Но банкеты на всякий случай запретили сразу до Нового года

Напомним, режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19 действует в регионе с 15 марта 2020 года, последний раз его продлевали до 14 ноября включительно. С 31 марта по 21 июня в крае также был введен карантин. В октябре на Кубани начало расти ежедневное число случаев заражения коронавирусом: если в сентябре количество колебалось от 86 до 99 случаев, то в следующем месяце оно достигло 139.

При этом снова вводить карантин в регионе не планируют. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что теперь, когда с болезнью лучше знакомы, критерии прогноза введения ограничений изменились. Поэтому даже увеличение ежесуточного числа до 200 не станет поводом для введения карантина, поясняла представитель ведомства Татьяна Гречаная.