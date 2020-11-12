На Кубани продлили режим повышенной готовности до 1 декабря. Но банкеты на всякий случай запретили сразу до Нового года
Власти Краснодарского края 12 ноября провели оперштаб, во время которого рассказали о продлении ковидных ограничений
Напомним, режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19 действует в регионе с 15 марта 2020 года, последний раз его продлевали до 14 ноября включительно. С 31 марта по 21 июня в крае также был введен карантин. В октябре на Кубани начало расти ежедневное число случаев заражения коронавирусом: если в сентябре количество колебалось от 86 до 99 случаев, то в следующем месяце оно достигло 139.
При этом снова вводить карантин в регионе не планируют. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что теперь, когда с болезнью лучше знакомы, критерии прогноза введения ограничений изменились. Поэтому даже увеличение ежесуточного числа до 200 не станет поводом для введения карантина, поясняла представитель ведомства Татьяна Гречаная.
В ноябре количество заражений в России и крае продолжило расти. 5 ноября власти Краснодарского края провели оперштаб и заявили, что усилят контроль по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и графика работы баров.
10 ноября эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация крайне нестабильная и в стране еще некоторое время будет продолжаться рост случаев инфицирования. А 11 ноября руководство Кубани напомнило владельцам заведений о запрете проводить новогодние корпоративы и мероприятия из-за коронавируса.
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К 12 ноября на Кубани зарегистрировали инфекцию уже у 153 человек. В этот день краевые власти снова провели заседание оперштаба по вопросам коронавируса. Во время него губернатор Вениамин Кондратьев снова заявил, что режим повышенной готовности продлят на две недели до 1 декабря.
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