На Кубани снова заработают кинотеатры

В Краснодарском крае с 31 декабря разрешили работу кинотеатров

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 26 марта в Краснодарском крае не могли работать кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы, бассейны, кальянные, а заведениям общепита разрешили работать только навынос. Постепенно региональные власти стали снимать ограничения, однако кинотеатры на Кубани были закрыты.

28 декабря главный санитарный врач края Мария Потемкина подписала постановление, согласно которому с 31 декабря кинотеатры и кинозалы могут возобновить работу . Однако загруженность зала должна быть не больше 15%. Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора Кубани.