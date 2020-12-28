На Кубани снова заработают кинотеатры
В Краснодарском крае с 31 декабря разрешили работу кинотеатров
Напомним, из-за пандемии коронавируса с 26 марта в Краснодарском крае не могли работать кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы, бассейны, кальянные, а заведениям общепита разрешили работать только навынос. Постепенно региональные власти стали снимать ограничения, однако кинотеатры на Кубани были закрыты.
28 декабря главный санитарный врач края Мария Потемкина подписала постановление, согласно которому с 31 декабря кинотеатры и кинозалы могут возобновить работу. Однако загруженность зала должна быть не больше 15%. Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора Кубани.
Как писали Юга.ру, 31 декабря на Кубани, как и по всей стране, будет нерабочим днем. Соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева опубликовали 28 декабря. Согласно документу, выходной с сохранением заработной платы предоставят работникам администрации региона и сотрудникам органов исполнительной власти. Остальным рабодателям власти «рекомендовали» сделать 31 декабря нерабочим днем.
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