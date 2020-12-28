На Кубани снова заработают кинотеатры

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае с 31 декабря разрешили работу кинотеатров

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 26 марта в Краснодарском крае не могли работать кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы, бассейны, кальянные, а заведениям общепита разрешили работать только навынос. Постепенно региональные власти стали снимать ограничения, однако кинотеатры на Кубани были закрыты.

Читайте также:

28 декабря главный санитарный врач края Мария Потемкина подписала постановление, согласно которому с 31 декабря кинотеатры и кинозалы могут возобновить работу. Однако загруженность зала должна быть не больше 15%. Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора Кубани.

Как писали Юга.ру, 31 декабря на Кубани, как и по всей стране, будет нерабочим днем. Соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева опубликовали 28 декабря. Согласно документу, выходной с сохранением заработной платы предоставят работникам администрации региона и сотрудникам органов исполнительной власти. Остальным рабодателям власти «рекомендовали» сделать 31 декабря нерабочим днем.

Кино Кинопрокат Коронавирус Роспотребнадзор

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Пентхаус за 106 млн рублей возглавил топ-7 самых дорогих квартир Краснодара
На полицейских в Грозном напали два террориста из Ингушетии, их ликвидировали – Кадыров
На Кубани хотят создать институт развития градостроительства и городской среды
На Кубани снова заработают кинотеатры
Голикова: Россия «ни на одну единичку» не скрывает данные по смертности от COVID-19
В Краснодаре перекроют улицу Московскую и запустят временный трамвайный маршрут № 0

Лента новостей

Криминальные итоги — 2020

Самые громкие дела и приговоры в Краснодарском крае и Адыгее

Партнерский

На все времена

5 способов выбрать настоящий бриллиант

«Нельзя просто взять и насыпать гору!»

Александр Белокобыльский — о первых 10 годах курорта «Роза Хутор»

Реклама на портале