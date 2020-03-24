ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Всемирная организация здравоохранения 23 марта заявила об ускорении распространения коронавируса

О ситуации рассказал на брифинге в Женеве генеральный директор (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что для сообщения о первых 100 тыс. случаях заражения потребовалось 67 дней.

«[Потребовалось] 11 дней для 200 тыс. случаев и всего четыре дня для 300 тыс. случаев. Вы видите, как этот вирус ускоряется», — сообщил он.

Глава ВОЗ добавил, что странам «Большой двадцатки» следует проявлять солидарность и вместе бороться с распространением заболевания. Гебрейесус отметил, что собирается обратиться к главам государств и попросить их избегать запретов на экспорт, чтобы обеспечить равенство в распределении, пишет «Коммерсант».

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас известно о 438 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы на кубани. Под медицинским наблюдением в регионе находятся почти 2 тыс. человек.

На момент публикации новости известно о 381 тыс. зараженных в мире. Умерли 16,5 тыс. человек, выздоровели более 100 тыс. зараженных. 

Здравоохранение Коронавирус

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